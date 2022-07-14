مدارس طی سال تحصیلی جدید در کرمان حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک در مدارس ضروری است و در زمینه برگزاری کلاس‌های تقویتی تابستانی این امر رعایت می‌شود.

وی عنوان کرد: طبق آخرین تصمیم گیری ها کلاس‌های درس از ابتدای مهر ماه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

وی گفت: مدیران مدارس در زمان ثبت نام نباید تزریق واکسن را برای دانش آموزان اجباری کنند و این کار خلاف قانون است.

رضایی بیان کرد: نظارت‌های بهداشتی مسلماً از ابتدای مهر ماه سخت‌تر انجام می‌شود و هم اکنون نیز کار بررسی وضعیت مدارس در حال انجام است و هزار و ۳۰۰ مدرسه رصد شده‌اند.

وی گفت: هیچ مدیری در زمان ثبت نام حق دریافت هزینه بیشتر از مقدار مصوب ندارد و از والدین می‌خواهیم در صورت برخورد با مواردی در این زمینه مراتب را اطلاع رسانی کنند.