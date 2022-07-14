به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ظهر پنجشنبه در مجمع انتخابات هیئت ورزشهای رزمی استان زنجان که با حضور رئیس فدراسیون و در سالن کنفرانس ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، با بیان اینکه رسیدن به موفقیت در هر رشته ورزشی نیاز به همدلی و ممارست در رسیدن به اهداف است، گفت: وقتی به عقبماندگیهای ورزش زنجان نگاه میکنیم، درمییابیم که اکثر این عقبماندگیها ریشه در اختلافات دارد.
وی با بیان اینکه ضعف در انجام کارهای تیمی و گروهی یکی از مشکلات جدی ورزش استان بوده و انتظار ما از همه هیئتها این است که از اختلافات نابجا دوری کنند، افزود: وقتی کارهای به صورت تیمی پیش نمیرود، دقیقاً این مهم زمانی اتفاق میافتد که همه به دنبال رسیدن به منافع شخصی خود هستند، این در حالی است که زنجان در رشتههای رزمی در گذشته از جایگاه خوبی برخوردار بود.
این مسئول با تاکید بر اینکه کارهای هیئت باید توسط همه اعضا انجام شده و نباید کارها را بر دوش رئیس هیئت انداخت، ادامه داد: معتقدیم اگر قرار باشد هر کسی کاری را که به او واگذار شده است را به خوبی انجام دهد، بدون شک شاهد پیشرفت در امور خواهیم بود.
بازرگان با اشاره به اینکه یکی از دلایل مهم عقبماندگی زنجان در ورزشهای رزمی، بروز اختلافات و نیز برخوردر سلیقهای با افراد بدون در نظر گرفتن سوابق آنها است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که میتوان در راستای توسعه این ورزش انجام داد، پرهیز از انجام همه امور در مرکز استان است؛ چرا که معتقدیم باید از همه ظرفیتهای استان استفاده کرد.
گفتنی است، در مجمع انتخابات هیئت ورزشهای رزمی استان زنجان اسماعیل کریمی با کسب ۱۷ رأی به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.
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