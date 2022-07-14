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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی:

انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار و سد درودزن نیاز شیراز را رفع می کند

انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار و سد درودزن نیاز شیراز را رفع می کند

شیراز - نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت:انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار و سد درودزن نیز در دست اقدام است که در مجموع نیاز شهرستان شیراز به خوبی برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر پنج‌شنبه در همایش اعضای شوراهای اسلامی محلات شیراز، با اشاره به آخرین وضعیت آب رسانی به استان فارس، گفت: تخصیص ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از خلیج فارس به فارس از اقدامات خوب بوده است که علی رغم سنگ اندازی‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار و سد درودزن نیز در دست اقدام است که در مجموع نیاز شهرستان شیراز به خوبی برطرف خواهد شد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت کمربندی شیراز نیز گفت: رایزنی‌ها برای احداث کمربندی جنوب و شمال شرق در حوزه ملی انجام شده اما این شورای شهر و شهرداری شیراز است که باید سریعاً در این خصوص تصمیم بگیرند.

عزیزی یادآور شد: امروز کمربندی جنوب شیراز تبدیل به یک قتلگاه شده و شورای و شهرداری شیراز باید هرچه سریع‌تر در این راستا اقداماتی داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت راه آهن فارس نیز گفت: راه آهن شیراز گل‌گهر به مناقصه خواهد رفت و دو قطعه راه آهن شیراز بوشهر نیز در مناقصه است.

کد مطلب 5538394

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