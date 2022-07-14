لزوم اراده همگانی برای رفع محرومیت ها/آبرسانی به ۳۷۲ روستای فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژههای جهاد آبرسانی استان فارس بیان داشت: یکی از برکات انقلاب اسلامی حرکتهای جهادی بود و متأسفانه پس از مدتی جهاد سازندگی را منحل کردند و مدتهای زیادی بود که خلاء وجود جهاد سازندگی احساس میشد خوشبختانه با تشکیل بسیج سازندگی دوباره جریان حرکتهای جهادی احیا شد هم اکنون در سال چهل و سوم انقلاب اسلامی قرار داریم و کارهای عمرانی و جهاد آبرسانی که در حال انجام است باید زودتر انجام میشد چون جهاد را منحل کردند این اتفاق افتاد و خوشحالیم که امروزه شاهد حرکتهای جهادی با قدرت بالا و مهارتهای فنی بیشتر هستیم و کار آبرسانی به روستاها در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه پروژههای آبرسانی با سرعت خوبی در حال انجام است؛ افزود: امیدواریم که تمامی پروژههای جهاد آبرسانی استان فارس تا پایان سال جاری به اتمام برسد و مشکل آب ۳۷۲ روستا حل شود البته تعداد روستاهای استان فارس که با مشکل آب روبرو هستند فقط این روستاهای تحت پوشش این طرح نیستند و حتماً در آینده نیز تعداد روستاهای تحت پوشش طرح جهاد آبرسانی افزایش خواهد یافت.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه آرمان و اهداف حرکتهای جهادی بالاست گفت: کارهای جهادی فقط معطوف به آبرسانی نیست و در تمامی حوزهها که لازم است ورود میکنند خوشبختانه هم اکنون نیز در مباحث راه سازی، ساخت مسکن محرومین، آبخیزداری و کشاورزی نیز وارد شده اند و باید دائم این فعالیتها را گسترش داد و اراده همگانی و همکاری تمام نهادها باید ایجاد شود تا رفع محرومیتها در سریعترین زمان ممکن محقق گردد.
به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده کل سپاه از طریق بالگرد به همراه سردار بوعلی؛ فرمانده سپاه فجر؛ بصورت میدانی از پروژههای تخته سنگ بیضاء «۱۷ روستایی» و شرق مرودشت «۲۸ روستایی» بازدید کردند جهاد آبرسانی به ۳۷۲ روستا در قالب ۴۵ پروژه در حال انجام است.
گفتنی است پروژههای آبرسانی ۲۸ روستایی منطقه شرق مرودشت توسط گروه جهادی شهید مالکوم ایکس در حال انجام است.
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