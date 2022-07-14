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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۹

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد است

فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد است

قم- رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد است و این میزان تا پایان سال جاری باید به ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نیکویی ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری ۳۵ طرح کشاورزی و تجلیل از ۲۴ بهره بردار نمونه بخش کشاورزی استان قم که در سالن کرامت استانداری برگزار شد اظهار داشت: کاری که کشاورزان برتر انجام داده‌اند، افزایش بهره وری در واحد سطح کشت است که توانسته‌اند محصولات بیشتری در هکتار از میزان متوسط برداشت کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در ۳۰ سال آینده اگر جمعیت کشور به ۱۱۰ میلیون نفر برسد به ۲۰۰ میلیون تن مواد غذایی نیازمند هستیم افزود: برای تولید این میزان محصول کشاورزی ضرورت دارد که به کشاورزی دانش‌بنیان توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه امروز در بخش کشاورزی با محدودیت‌های آبی مواجه هستیم ادامه داد: افزایش تولید در واحد سطح کشت از جمله مهمترین برنامه‌های راهبردی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور است.

خیام نیکویی گفت: آمادگی داریم مجوز دهکده نوآوری و فناوری بخش کشاورزی استان قم را در صورتی که ظرفیت فعالیت ۵۰ شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی وجود داشته باشد صادر کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد است افزود: این میزان مناسب نیست و باید تلاش شود تا این میزان تا پایان سال جاری به ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در کشور ۸۳۰۰ گونه‌های گیاهی داریم افزود: از این میزان ۲۰۰۰ گونه آن را از گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند و این ظرفیت؛ فرصت مناسبی برای درآمد زایی است.

خیام نیکویی عنوان داشت: ۹۵ درصد زعفران در دنیا در ایران تولید می‌شود که در این حوزه ضرورت دارد در بخش صنایع تبدیلی سرمایه گذاری‌های خوبی صورت گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به میزان گندم تولید شده در کشور بیان داشت: در کشور ما سالانه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم تولید می‌شود که هم اکنون نیاز کشور ۱۲ میلیون تن است که می‌توان با استفاده از ظرفیت کشاورزی دانش بنیان در این محصول به خودکفایی برسیم.

کد مطلب 5538412

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