به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نیکویی ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری ۳۵ طرح کشاورزی و تجلیل از ۲۴ بهره بردار نمونه بخش کشاورزی استان قم که در سالن کرامت استانداری برگزار شد اظهار داشت: کاری که کشاورزان برتر انجام داده‌اند، افزایش بهره وری در واحد سطح کشت است که توانسته‌اند محصولات بیشتری در هکتار از میزان متوسط برداشت کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در ۳۰ سال آینده اگر جمعیت کشور به ۱۱۰ میلیون نفر برسد به ۲۰۰ میلیون تن مواد غذایی نیازمند هستیم افزود: برای تولید این میزان محصول کشاورزی ضرورت دارد که به کشاورزی دانش‌بنیان توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه امروز در بخش کشاورزی با محدودیت‌های آبی مواجه هستیم ادامه داد: افزایش تولید در واحد سطح کشت از جمله مهمترین برنامه‌های راهبردی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور است.

خیام نیکویی گفت: آمادگی داریم مجوز دهکده نوآوری و فناوری بخش کشاورزی استان قم را در صورتی که ظرفیت فعالیت ۵۰ شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی وجود داشته باشد صادر کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد است افزود: این میزان مناسب نیست و باید تلاش شود تا این میزان تا پایان سال جاری به ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در کشور ۸۳۰۰ گونه‌های گیاهی داریم افزود: از این میزان ۲۰۰۰ گونه آن را از گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند و این ظرفیت؛ فرصت مناسبی برای درآمد زایی است.

خیام نیکویی عنوان داشت: ۹۵ درصد زعفران در دنیا در ایران تولید می‌شود که در این حوزه ضرورت دارد در بخش صنایع تبدیلی سرمایه گذاری‌های خوبی صورت گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به میزان گندم تولید شده در کشور بیان داشت: در کشور ما سالانه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم تولید می‌شود که هم اکنون نیاز کشور ۱۲ میلیون تن است که می‌توان با استفاده از ظرفیت کشاورزی دانش بنیان در این محصول به خودکفایی برسیم.