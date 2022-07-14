گلستان می تواند به مرکز اصلی صادرات صنایع دستی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر پنجشنبه در بازدید از روند بازسازی برج قابوس در شهرستان گنبد اظهار کرد: کمک به تولید محصولات صنایع دستی باکیفیت نیازمند تکمیل زنجیره ارزش و تأمین از لحظه تولید تا مصرف است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: یکی از اولویت‌های مهمی که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه در تولید محصولات باکیفیت شود، فراهم کردن بستر فروش است که برای آن راه اندازی بازارهای دائمی و فصلی تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد.

جلالی در ادامه به دشواری صادرات محصولات صنایع دستی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی این مشکل، ضعف قانون در یکسان پنداری محصولات صنایع دستی با سایر صنایع است.

وی اضافه کرد: باید با حل این مشکل و دیگر نارسایی‌های مشابه، اشتیاق تولید آثار فاخر را در هنرمندان ایجاد کرده و آنان را به حلقه اقتصاد و خلق ثروت متصل کنیم.

وی بیان کرد: کیفیت تولیداتی که برای نمایش و عرضه وجود دارد وابسته به استانداردسازی در همه مراحل تولید از خرید مواد اولیه تا طراحی است که برای همه بخش‌های آن باید برنامه ریزی کرد.

جلالی بر ضرورت تحول در محتوا، رویکرد و ساز و کار فعالیت در عرصه صنایع دستی تاکید کرد و گفت: استان گلستان به دلیل تنوع اقوام ساکن و تولیدات فراوان به یکی از مراکز اصلی صادرات صنایع دستی کشور تبدیل شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: دولت در برنامه هفتم توسعه میان این محصولات تفاوت قائل خواهد شد تا زمینه صادرات تولیدات هنرمندان صنایع دستی فراهم شود.