به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا (ع) ظهر پنجشنبه با حضور حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی، دکتر برمهانی معاون سیمای رسانه ملی، دکتر مهدی‌پور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، دکتر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) فراگیر، عمیق و نزدیک به فهم اجتماعی زمانه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مکتب فکری امام رضا (ع) مبتنی بر شاخصه‌های تمدنی اسلام و ارتباطات مؤثر، ظرفیت جهان شمول دارد که عدالت گرایی، عقلانیت حکمت و تدبیر و توجه به مردم و توجه کانونی به دیگران از نمادهای آن است.

وی با بیان اینکه اسلام هراسی و شیعه هراسی محصول دیگرهراسی است، افزود: امام رضا (ع) فرمود بدترین زندگی از آن کسی است که دیگری از دست او در امان نباشد.

حجت الاسلام عاملی گفت: امروز جهان به جهت دور شدن از سرمایه ایمان، وامانده و خسته و به دنبال پیام درست است. امروز قدرت تشخیص فردی و جمعی در جامعه ضعیف شده که بازتاب آن کژ رفتاری‌های اجتماعی و اعتیاد و دیگر موارد است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه توان تشخیص حق و باطل و اصرار بر حقیقت از اصول مهم در رسانه است، افزود: در رسانه سنتی مخاطب را خنثی و دریافت کننده می‌دانند، در حالیکه در رسانه مدرن بر عکس این است.

استمرار جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) با کیفیت اثرگذارتر در جامعه

در این مراسم حجت الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) را باید با کیفیت عالی‌تر و اثرگذارتر در جامعه استمرار بخشیم.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه خدا در قرآن کریم به قلم، قسم یاد می‌کند افزود: خدا ۲ نعمت قلم و نویسندگی را بیان می‌کند، این نعمتها را باید در بهترین صورت قالب محتوا و شکل استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مخاطب جهاد تبیین همه مردم هستند و به یک جغرافیا محدود نمی‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب موضوع جهاد تبیین را مطرح کردند که مهمترین ابزار آن قلم است.

حجت الاسلام مروی بیان کرد: نکته مثبت جهاد تبیین در عاشورا روشن شد، که خانواده امام حسین (ع) در فرصتهای مختلف به جهاد تبیین پرداختند و تبلیغات دهها ساله بنی امیه را نقش بر آب کردند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: در تهیه آثار و جهاد تبیین سیره و سلوک امام رضا (ع) باید با بهره‌گیری از روایات متقن و مستند، باز تولید مفاهیم و آموزه‌ای سیره رضوی در ارتباط با مسائل روز استفاده کنیم.

وی افزود: همچنین در تهیه آثار شناخت دقیق مخاطب، استفاده حداکثری از ظرفیت دلدادگی به امام رضا (ع) از دیگر آثاری است که باید توجه کنیم.

حجت‌الاسلام مروی بیان کرد: آنهایی که آثار ماندگار خلق کردند زحمت کشیدند و خون دل خوردند، علامه امینی در کتاب الغدیر از جمله آنها است. کار باید برای خدا و با اخلاص باشد.

گفتنی است نفرات برتر دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) طی این مراسم معرفی و تقدیر شدند.