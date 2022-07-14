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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۴

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبرداد

رتبه پنجم پرداخت زکات در گلستان رغم محرومیت در ۱۱ شهرستان

رتبه پنجم پرداخت زکات در گلستان رغم محرومیت در ۱۱ شهرستان

گرگان- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: گلستان رتبه پنجم پرداخت زکات است اما ۱۱ شهرستان گلستان آن محروم هستند که موضوع تکان دهنده‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری عصر پنجشنبه در همایش «زکات شکوه عبادت سرچشمه برکت» در گرگان اظهار کرد: استان گلستان یکی از استان‌های پیشرو در پرداخت زکات است و این امر بیانگر اعتقادات مذهبی قوی در مردم استان و تلاش روحانیان منطقه در تبیین موضوع زکات است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: پرداخت زکات علاوه بر کمک به زندگی فقرا، تأثیر زیادی بر زندگی افراد دارد.

وی گفت: گلستان جز پنج استان برتر در پرداخت زکات است اما با این حال، ۱۱ شهرستان از مجموع ۱۴ شهرستان گلستان محروم هستند که موضوع تکان دهنده‌ای است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد: برخی افراد در مورد نحوه مصرف زکات ابهام دارند و باید چگونگی مصرف زکات را به مردم اعلام کرد تا مردم برای پرداخت آن تشویق شوند.

وی تصریح کرد: گلستان در سال گذشته ۸۶ میلیارد تومان از محل زکات درآمد نقدی و جنسی داشت و امیدواریم امسال میزان آن افزایش یابد که رسیدن به این مقصود نیازمند تبلیغ بیشتر زکات از سوی روحانیان و ائمه جمعه است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: گسترش فرهنگ پرداخت زکات، راه عملی و مورد تاکید دین اسلام برای مبارزه با فقر در جامعه است که تبلیغ این امر واجب باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 5538435

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