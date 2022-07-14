جهاد تبیین اولویت جریان انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادمچیان ظهر پنجشنبه در همایش اعضای منتخب حزب موتلفه اسلامی استان کرمان بیان کرد: هدف خالص جریان‌های انقلابی هم اکنون برپایه جهاد تبیین گذاشته شده است و در این زمینه باید نهایت تلاش و پیگیری انجام شود.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: باید در راستای بیانیه گام دوم انقلاب که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب است حرکت کنیم و این یک وظیفه همگانی است که به دوش همه ما سپرده شده است و تبیین و روشنگری و هدف گذاری در این زمینه باید در دستور کار باشد.

وی افزود: جریان‌های سیاسی باید در گام دوم انقلاب با وحدت پیش روند و از دعواهای سیاسی بیرون بیایند و همه با تمام توان در مسیر سازندگی و وحدت پیش برویم که در این زمینه اخلاص بسیار مهم است.

وی با تاکید بر وحدت افزود: انتقاد سازنده و وحدت بسیار مهم است و تمام این موارد با اخلاص انجام می‌شود.

بادامچیان با اشاره به اینکه کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام است افزود: یکی از اقداماتی که باید جدی گرفته شود پیگیری مکتب شهید سلیمانی است که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز می‌باشد، امروز در کشورهای مختلف اسلامی زائران به کرمان می آیند که نشان دهنده عمق تأثیر فرهنگ مکتب سلیمانی است.