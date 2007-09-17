صدور گندم از بندر ماهشهر به کشور عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، میزان اولین محموله این ارسال 40 هزار تن ات و به مقصد کشور عمان ارسال می‌شود.

پس از ابلاغ دولت مبنی بر صدور گندم مازاد بر نیاز کشور، این نخستین بار است که طی مراسمی و با حضور وزیر بازرگانی و مقامات استانی، محصول گندم کشورمان به عمان ارسال می‌شود.

کل خرید گندم صادراتی از سوی کشور عمان 160 هزار تن است که در چهار مرحله به این کشور صادر می‌شود. بر اساس این گزارش، تاکنون قرارداد 500 هزار تن گندم صادراتی به ارزش 170 میلیون دلار توسط شرکت بازرگانی دولتی منعقد شده است که اولین محموله‌ آن فردا 27 شهریور ماه از بندر ماهشهر به کشور عمان ارسال خواهد شد.

