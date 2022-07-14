فرهنگ پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه بعد از ظهر پنجشنبه در همایش "زکات شکوه عبادت سرچشمه برکت" در گرگان اظهار کرد: زکات از جمله واجبات دین اسلام است که بر اساس آن مسلمانان باید مقدار معینی از ۹ قلم کالا شامل گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند را برای مصرف در زندگی فقرا و سایر امور عمومی اجتماعی بپردازند.

استاندار گلستان افزود: امسال پرداخت ۹۰ میلیارد تومان زکات در گلستان هدف گذاری شده که تا امروز نزدیک به ۴۰ درصد این هدف محقق شده است.

وی گفت: وحدت و همدلی با تکیه بر برنامه ریزی در تقویت اجرای فریضه زکات در گلستان نقش مهمی دارد.

استاندار گلستان تصریح کرد: بزرگان دین ما در بیش از دو هزار روایت بر اهمیت موضوع زکات تاکید کرده‌اند و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم توجه ویژه و جدی می‌شود.

زنگانه بیان کرد: جهاد کشاورزی، اداره غله، امامان جمعه، مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مردمی، مراکز نیکوکاری، فرمانداران، شورای شهر و روستا و دهیاران همه و همه باید دست در دست هم دهند و در ترویج و تبلیغ افراد به پرداخت زکات تلاش کنند.

وی افزود: هم اکنون در بیش از ۹۷۰ روستای گلستان شورای زکات فعال است و امیدواریم در همه مناطق استان از این ظرفیت برای کاهش محرومیت‌ها استفاده شود.

زنگانه ادامه داد: شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم در بخش‌هایی که منابع زکات در آنجا هزینه می‌شود باعث تشویق بیشتر مردم به پرداخت زکات می‌شود.

استاندار گلستان بر نهادینه کردن فرهنگ زکات در جامعه تاکید کرد و افزود: همه باید در جهت گسترش فرهنگ پرداخت زکات در جامعه قدم برداریم تا غبار محرومیت از جامعه اسلامی پاک شود.