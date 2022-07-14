حاشیه نشینی در کرمانشاه نیازمند رسیدگی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان کرمانشاه در جمع خبرنگاران که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر به عتبات عالیات مشرف شدند که طی سال جاری پیشبینی میشود این تعداد به حدود پنج میلیون زائر برسد.
وی افزود: امیدواریم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، زدن واکسن یادآور و استفاده از ماسک شرایط کرونا تحت کنترل باشد و نیازی به اعمال مجدد محدودیتها نباشد تا مردم بتوانند در پیاده روی عظیم اربعین سال جاری بدون هیچ محدودیتی شرکت کنند.
وزیر کشور با اشاره به راهاندازی سامانهای برای ثبت نام افرادی که قصد شرکت در پیاده روی اربعین دارند، خاطر نشان کرد: با ثبت نام در این سامانه و مشخص شدن آمار برآوردی تعداد زائران در سال جاری امکان ارائه خدمات شایستهتر و اقدامات لازم از جمله حمل و نقل زوار در مرزها فراهم میشود.
قول مساعد بازگشایی مرز خسروی
وحیدی تاکید کرد: طبق قول مساعد طرف عراقی، قرار است در اربعین سال جاری مرز خسروی بر روی زائران ایرانی بازگشایی شود که در این صورت حجم زیادی از زائران از این مرز تردد خواهند کرد.
وی به معضل حاشیه نشینی در کرمانشاه اشاره کرد و ادامه داد: حجم قابل توجهی از جمعیت این شهر حاشیهنشین هستند، به طوری که بر اساس آمار بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در حاشیههای شهر کرمانشاه زندگی میکنند، لذا این موضوع نیازمند توجه و رسیدگی جدی است.
وی با اشاره به گزارشهای دستگاههای مختلف و نهادها و گروههای اجتماعی، اضافه کرد: باید اقدامات بزرگ در زمینه حاشیه نشینی این شهر باید شود.
وی به برگزاری جلسات متعدد بین نهادهای و دستگاههای ذیربط در حوزه اجتماعی برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر در موضوع حاشیه نشی تاکید کرد و افزود: قرار است طرح جامعی در رابطه با مناطق حاشیه نشین فراهم شود و نقش دستگاههای ذیربط برای همکاری و هم افزایی بیشتر تعیین شود.
روستاهای ملحق شده به شهر کرمانشاه از خدمات شهری محرومند
وزیر کشور تصریح کرد: در سالهای اخیر برخی از روستاهای اطراف شهر کرمانشاه به شهر الحاق شدهاند، اما هنوز از خدمات شهری مناسب بیبهره هستند و این مناطق توسعه نیافته باقی ماندهاند لذا شهردار کرمانشاه باید خدمات شهری مناسبی از جمله آسفالت و نیازهای اساسی دیگر را برای این مناطق ارائه بدهد.
وحیدی به تنش آبی در این استان اشاره کرد و افزود: در بعضی از روستاهای شهرستان کرمانشاه مشکل کمبود آب وجود دارد که قرار است شرکت آبفای استان با تخصیص تانکرهای آب تا زمان لوله کشی کامل به این روستاها به این تنش پایان بدهند.
وی به موضوع پسماند در شهرستان کرمانشاه نیز پرداخت و گفت: بازیافت پسماند در کرمانشاه وضعیت خوبی دارد اما همچنان نیازهایی در این زمینه وجود دارد.
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