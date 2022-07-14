به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز پنج شنبه در حاشیه بازدید رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ از سد مخزنی شهید بروجردی و آبسرده شهرستان بروجرد با اشاره به سال شروع سد شهید بروجردی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان بروجرد اظهار داشت: این پروژه بر روی رودخانه گندل گیلان با هدف تأمین آب شرب بروجرد احداث شد.

وی افزود: اعتباری بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان سد نیاز است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان اضافه کرد: سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با ارتفاع ۴۵ و طول تاج ۳۵۰ متر که حجم مخزن ۱۰ میلیون متر مکعب و حجم تنظیم آب ۱۲۴ میلیون متر مکعب با کمک خط انتقال آب آینده گلرود به میزان ۱۹ میلیون متر مکعب در سال خواهد بود.

حسن نژاد همچنین با اشاره به سد آبسرده این شهرستان گفت: از عمده مشکلات سد مخزنی آبسرده کمبود اعتبار و تخصیص است.

وی بیان داشت: این پروژه در سال ۱۳۸۷ در شهرستان بروجرد بر روی رودخانه آبسرده احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: کمبود اعتبار، تخصیص، بدهی به پیمانکار و همچنین عدم همکاری مالکین در واگذاری محل بچینگ و محل ساختمان کنترل نیروگاه و مشکلات اجتماعی از عمده مشکلات این پروژه است.