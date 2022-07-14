کنترل تورم کشور از طریق رشد اقتصادی همه جانبه امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم بعد از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با تاکید بر تأثیر گذاری فعالیت‌های اقتصادی بر مسئله بیکاری و تورم، اظهار کرد: باید تولیدات به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: استقلال ایران اسلامی در گرو تولید بوده که رشد اقتصادی کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۴.۴ درصد رسید.

آیت الله رئیسی استان کرمانشاه را قطب کشاورزی کشور دانسته و تصریح کرد: استان کرمانشاه با وجود اینکه نقش مؤثر و مهمی در امنیت کشور دارد توان ایفای نقش در امنیت غذایی کشور را هم داشته و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

رئیس جمهور کشور رفع مراحل پیچیده اداری را برای فعالان اقتصادی مهم دانست و بیان کرد: مهار تورم از طریق رشد اقتصادی کشور امکان پذیر بوده که با افزایش بهره وری و رشد اقتصادی این مسئله قابل کنترل و مهار خواهد بود.