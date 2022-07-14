توافق های اقتصادی خوبی با روسیه خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی ظهر پنجشنبه در همایش حزب موتلفه در کرمان با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور روسیه به ایران گفت: در این سفر زمینه همکاری اقتصادی نزدیک ایران و روسیه فراهم می‌شود در واقع همکاری بین دو کشور شکل گرفته و توافقات اقتصادی تأثیر گذاری نیز خواهیم داشت.

وی افزود: ایران توانمندی‌های اقتصادی زیادی دارد و با تلاش جهادی و اقداماتی که انجام می‌شود روزهای خوبی پیش رو خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه منکر بروز برخی از مشکلات نیستیم گفت: با این وجود اقداماتی که در این دولت انجام شده بسیار پر رنگ و مطلوب است اما برخی جریان‌ها که هجمه سنگینی بر علیه دولت و مجلس راه انداخته اند فراموش کرده اند که در دولت قبل چه هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل شد از ۲۰ شاخص اقتصادی حتی یک شاخص وجود ندارد که در دولت قبل آسیب ندیده باشد.

وی با اشاره به گزارشی در صحن علنی مجلس در خصوص شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود که کاملاً کارشناسی شده است.

وی گفت: با همه تحریم‌ها و مشکلات ما به جلو پیش می‌رویم و با تکیه برتوانمندی ها رتبه ۱۵ تولید علم و دانش را داریم و در بسیار شاخص‌ها رتبه‌های تک رقمی داریم که اطلاع رسانی نمی‌شود و دشمن فقط روی مشکلات دست می‌گذارد.

پور ابراهیمی ادامه داد: در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در پایان سال باید در حوزه اقتصادی به ویژه در زمینه اجزای اقتصادی تصمیم جدید گرفته شود و نیاز به تقویت تیم اقتصادی داریم.

وی تاکید کرد که مشکلات اقتصادی به تدریج رفع می‌شود به عنوان مثال تراز اقتصادی کشور طی سه سال اخیر مثبت شده است و پیش بینی می‌شود با توجه به مراودات با روسیه تحولات مثبتی روی خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ رشد نقدینگی در حال کاهش است و به مرور در حال مهار مشکلات اقتصادی هستیم.