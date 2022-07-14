دولت و وزرا باید سیاست واحدی را دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سبزی عصر پنج شنبه در آئین افتتاح شرکت دارویی در شهرک صنعتی کاوه گفت: رشد بیماری‌ها ناراحت کننده است و خودکفایی و استقلال کشور در حوزه تولید دارو یک افتخار برای ایران اسلامی است زیرا سالیانه ارز زیادی بابت واردات دارو از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ چالش زیادی در کشور ایجاد کرد که همراه با فساد و رانت بوده که در حال اصلاح است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه با اشاره به اینکه در هر حوزه‌ای باید از افراد متخصص آن حوزه استفاده کرد، گفت: استفاده از تجربه و تخصص کشورهای دیگر برای توسعه کشور ضروری است اما باید بر اساس فرهنگ غنی و اقلیم و جغرافیای کشور خودمان استفاده کنیم.

وی افزود: از بانک‌ها و متولیان انتظار می‌رود در تولیدات داخلی حمایت و همکاری کنند و این حمایت‌ها باید در همان حوزه سرمایه گذاری شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظارمی رود هزینه را کم و بهره‌وری بالا برود.