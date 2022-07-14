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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۶

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس:

دولت و وزرا باید سیاست واحدی را دنبال کنند

دولت و وزرا باید سیاست واحدی را دنبال کنند

ساوه - نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با تغییر دولت‌ها و وزرا سیاست واحدی دنبال نمی شود که باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سبزی عصر پنج شنبه در آئین افتتاح شرکت دارویی در شهرک صنعتی کاوه گفت: رشد بیماری‌ها ناراحت کننده است و خودکفایی و استقلال کشور در حوزه تولید دارو یک افتخار برای ایران اسلامی است زیرا سالیانه ارز زیادی بابت واردات دارو از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ چالش زیادی در کشور ایجاد کرد که همراه با فساد و رانت بوده که در حال اصلاح است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه با اشاره به اینکه در هر حوزه‌ای باید از افراد متخصص آن حوزه استفاده کرد، گفت: استفاده از تجربه و تخصص کشورهای دیگر برای توسعه کشور ضروری است اما باید بر اساس فرهنگ غنی و اقلیم و جغرافیای کشور خودمان استفاده کنیم.

وی افزود: از بانک‌ها و متولیان انتظار می‌رود در تولیدات داخلی حمایت و همکاری کنند و این حمایت‌ها باید در همان حوزه سرمایه گذاری شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظارمی رود هزینه را کم و بهره‌وری بالا برود.

کد مطلب 5538462

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