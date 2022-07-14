  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۵

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور:

راه‌اندازی پتروپالایش گیلانغرب به عنوان یک خواسته محفوظ است

راه‌اندازی پتروپالایش گیلانغرب به عنوان یک خواسته محفوظ است

کرمانشاه- دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور با اشاره به بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری پتروپالایش گیلانغرب، گفت: راه‌اندازی پتروپالایش گیلانغرب به عنوان یک خواسته محفوظ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گیلانغرب اظهار کرد: پتروپالایش جز اهداف اصلی مقام معظم رهبری بوده و بارها به آن تاکید داشته است که با اجرای پتروپالایش‌ها از خام فروشی‌ها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: نسبت به تأمین مالی و اجرای پتروپالایشگاه آناهیتا به توافقاتی رسیده و با استاندار صحبت شده است و این مسئله اهمیت بسیار بالایی دارد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور تصریح کرد: این پتروپالایشگاه چهار میلیارد دلار منابع مالی نیاز داشته که در حال حاضر تأمین این منابع مالی نیز سخت است.

وی در ادامه گفت: برای تأمین این منابع نمی‌توان از صندوق توسعه ملی استفاده کرد و سرمایه گذار خارجی هم در این شرایط بر روی این پروژه سرمایه گذاری نخواهد کرد.

محمد بیان کرد: در صورتی که پیشرفت در این پروژه کار درستی است اما به دلیل بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری پتروپالایشگاه آناهیتا به عنوان یک خواسته محفوظ می‌ماند.

کد مطلب 5538463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها