به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گیلانغرب اظهار کرد: پتروپالایش جز اهداف اصلی مقام معظم رهبری بوده و بارها به آن تاکید داشته است که با اجرای پتروپالایش‌ها از خام فروشی‌ها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: نسبت به تأمین مالی و اجرای پتروپالایشگاه آناهیتا به توافقاتی رسیده و با استاندار صحبت شده است و این مسئله اهمیت بسیار بالایی دارد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور تصریح کرد: این پتروپالایشگاه چهار میلیارد دلار منابع مالی نیاز داشته که در حال حاضر تأمین این منابع مالی نیز سخت است.

وی در ادامه گفت: برای تأمین این منابع نمی‌توان از صندوق توسعه ملی استفاده کرد و سرمایه گذار خارجی هم در این شرایط بر روی این پروژه سرمایه گذاری نخواهد کرد.

محمد بیان کرد: در صورتی که پیشرفت در این پروژه کار درستی است اما به دلیل بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری پتروپالایشگاه آناهیتا به عنوان یک خواسته محفوظ می‌ماند.