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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۲

‍ ‍وزیر نیرو:

سامانه گرمسیری به توسعه اقتصاد و کشاورزی کرمانشاه کمک می کند

سامانه گرمسیری به توسعه اقتصاد و کشاورزی کرمانشاه کمک می کند

کرمانشاه- وزیر نیرو از اجرای سامانه گرمسیری به عنوان پروژه‌ای برای توسعه اقتصاد و کشاورزی مناطق مهم و راهبردی نام برد و گفت: طرح سامانه گرمسیری در استان کرمانشاه پیشرفت خوبی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی که در سالن جلسات سد ازگله برگزار شد، اظهار کرد: هدف از سفرهای استانی مسئولین کشور بررسی مسائل و موضوعات و رفع موانع موجود در مسیر انجام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی است.

وی به اجرای سامانه گرمسیری در شهرستان ثلاث باباجانی اشاره کرد و افزود: سامانه گرمسیری پروژه‌ای برای توسعه اقتصاد و کشاورزی مناطق مهم و راهبردی بوده که با پیشرفت خوبی به خصوص در استان کرمانشاه در حال انجام است.

وزیر نیرو با اشاره به آب به عنوان مهمترین موضوع شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد: با توجه به منابع آبی شهرستان ما نباید مشکلی به نام تأمین آب داشته باشیم، با پیگیری تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی برای رساندن آب به شهرها و روستاهای دارای تنش آبی این شهرستان، مشکلات موجود کاهش خواهد یافت.

وی بیان کرد: مشکل آب شرب شهر میرآباد می‌بایست با همت و تلاش جهادی که از امروز آغاز شده به مدت سه الی چهار ماه به پایان برسد و مهم‌ترین کار مرکز شهرستان آبرسانی از سد آزادی به دشت حر است که باید همکاران آب منطقه‌ای مطالعات طرح را آغاز کنند تا در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین اعتبار مشکل این شهر که یکی از مطالبات به حق مردم است نیز رفع شود.

محرابیان گفت: قراردادهای خوبی به منظور آبرسانی به روستاهای محروم کشور منعقد شده است و با در نظر گرفتن این قرارداد می‌توان مشکل تنش آبی روستاهای استان را با همکاری بسیج سازندگی، قرارگاه نجف و حتی در صورت لزوم با کمک پیمانکار بخش خصوصی در ۲ سال رفع کرد.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر طرح‌های در دست اقدام شهرستان‌ها، تخصیص اعتبارات لازم شاهد تکمیل بیمارستان ۳۰ تخت خوابی، تونل سیاه طاهر و مجتمع اداری خواهیم بود.

کد مطلب 5538466

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