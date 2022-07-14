سبک زندگی سالم باید به مردم آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر امروز در دیدار با سرپرست انتقال خون استان یزد اظهار کرد: خون، بار حیات در موجودات را به دوش می کشد و تلاش برای حفظ و نگه داری خون، مسئولیت بزرگی را بر دوش فعالان در این زمینه می گذارد.

وی افزود: دقت در کار و حفظ شرایط مورد نیاز برای نگهداری از این مایع حیاتی، نکات مهمی است که باید در مراکز انتقال خون به صورت جدی در نظر گرفته شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اهمیت سلامت خون، عنوان کرد: انتقال خون باید راهکارهای تغذیه ای برای داشتن خون سالم را به مردم آموزش دهد و اهمیت نقش تغذیه در سلامت خون انسان را برای مردم تبیین کند.

ناصری تصریح کرد: در اسلام به اهمیت نقش تغذیه در سلامت انسان اشاره شده است و در جوامع اسلامی باید به این مهم بیش از پیش توجه شود.

وی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در آگاه سازی جامعه، بیان کرد: آموزش و پرورش در این زمینه باید با انتقال خون همکاری داشته تا بتوان مردم را نسبت به اهمیت رعایت تغذیه سالم در زندگی آگاه کرد.

امام جمعه یزد اظهار کرد: سبک زندگی اسلامی و رعایت تغذیه سالم دو عنصر مهم در راستای کمک به حفظ سلامت روحی و جسمی انسان است که متاسفانه در زندگی امروزه کمتر به این مهم توجه می شود.

ناصری با اشاره به اهمیت سبک آموزش در دوران کودکی، گفت: اگر آموزش در دوران کودکی به درستی انجام شود، قوه تحلیل و منطق به رشد و شکوفایی در مسیر درست خود می رسد.