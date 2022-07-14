زینت عفیفانه ضامن پیشرفت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان؛ عاطفه سعیدی‌نژاد روز پنج‌شنبه در نشست با مبلغات استان کردستان که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، ضمن تبریک هفته حجاب و عفاف اظهار داشت: عنصر عفت و حیاورزی که یکی از عناصر مهم و نگاه‌های مترقی دین برای رشد و اثر گذاری بوده را باید بتوانیم به جامعه معرفی کنیم.

وی به دیدگاه اسلام به نقش زنان اشاره کرد و افزود: در دین مبین اسلام جایگاه متعالی و حضور اثرگذار زن مهم است که بحث حریم و پوشش چه برای مردان و چه برای زنان جدی گرفته شده است.

سعیدی‌نژاد با بیان اینکه ما در معرفی زن قائل به نگاه الگوی سوم هستیم، عنوان کرد: الگوی سوم در برابر الگوی اول (شرقی) و الگوی دوم (غربی) که زن نه در نگاه خانه و خانه‌داری و نه در نگاه کارگر است و باید خوب به جامعه معرفی شود.

وی یادآور شد: غرب و تمدن غربی در نگاه به زن به شدت پلید است و این کم کاری ما بوده که نتوانستیم این عمل را در عینیت جامعه غربی به جامعه خودمان معرفی کنیم.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: امروز هنر ما این است که فرصت‌ها، شگفتی‌ها و ظرفیت‌های مهم دین خود را برای زنان معرفی کنیم و تعریف ویژه، کارآمد و اثرگذاری که از زن انتظار می‌رود در جامعه شکل بگیرد در انقلاب اسلامی به ثمر برسانیم.

وی همچنین با اشاره به گام دوم انقلاب عنوان کرد: امروز اگر در مسیر شکل دادن پیشرفت ایرانی اسلامی هستم باید زنان جای خودشان را پیدا کنند و یکی از مهمترین عناصر راهیابی زنان در جامعه است.

سعیدی نژاد اظهار داشت: در نهضت پیشرفت بانوان که سازمان تبلیغات اسلامی داعیه‌دار شکل‌گیری این حرکت مهم و اثرگذاری مردمی در فضای بانوان است ما توانستیم در استان‌های مختلف شبکه‌هایی از بانوان شکل بدهیم و تلاش این است که ظرفیت‌های بانوان را در شکل‌گیری این پیشرفت ایرانی اسلامی دور هم جمع و به نقش آفرینی زنان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: این نقش آفرینی امروز مورد نیاز جامعه است و خیلی از ابهامات و سوالات را از روی چشم زنان ایران اسلامی بر می‌دارد.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان افزود: امید است استان کردستان مبدا شکل‌گیری حرکت‌های بزرگی در فضای بانوان در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت آنان در جامعه باشد.

گفتنی است؛ در پایان نشست جلسه پرسش و پاسخ مبلغات با مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار و به بیان نظرات خود در راستای نهضت پیشرفت پرداخته و به ۵ نفر از بانوان مبلغه فعال در عرصه فرهنگی و دینی هدایایی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اهدا شد.