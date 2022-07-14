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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

پنجره مهر؛

کشاورزی قراردادی در دستور کار دولت است

کشاورزی قراردادی در دستور کار دولت است

کرمانشاه- رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی کرمانشاه گفت: در کشاورزی قراردادی، کشاورز می داند محصول او تضمین شده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی کرمانشاه اظهار کرد: کشاورزی قراردادی در دستور کار دولت است.

وی افزود: در این نوع کشاورزی، کشاورز می‌داند محصول او تضمین شده است.

کد مطلب 5538476

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