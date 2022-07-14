به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی کرمانشاه اظهار کرد: کشاورزی قراردادی در دستور کار دولت است.

وی افزود: در این نوع کشاورزی، کشاورز می‌داند محصول او تضمین شده است.