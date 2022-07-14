۶۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تبصره ۱۸ اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی روز پنجشنبه پس از دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: آیین نامه تسهیلات تبصره ۱۶ که بخشی از آن شامل تسهیلات خرد نظیر ازدواج و غیره و از سوی نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید پرداخت می‌شود و بخش دیگری تسهیلاتی با مدیریت ستاد برنامه ریزی و توسعه استان است، ابلاغ شد.

وی افزود: امروز نیز آیین نامه اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ که تسهیلات اشتغال زایی استان هاست بصورت نهایی ابلاغ و تاکید شد دستگاه‌ها و بانک‌های عامل به رده‌های پایین خود ابلاغ کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: با این اقدامات برنامه داریم از طریق تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ زمینه رشد اعتبارات را برای حوزه اشتغال استان‌ها فراهم کنیم.

خاندوزی در خصوص بازگشت مالیات به استان‌ها تاکید کرد: با پیگیری انجام شده و در راستای تاکیدات رییس جمهور و حرکت در راستای عدالت منطقه‌ای و توزیع پایدار درآمدها و توجه ویژه به مناطق محروم کشور، از اواخر سال گذشته در سازمان امور مالیاتی شرکت‌هایی که درآمد مالیاتی آنان در استان دیگری و در مرکز وصول می‌شود را شناسایی و مقرر شد امسال درآمدهای مالیاتی به استان‌های مادر بازگردد که مصادق بارز شرکت‌های حوزه نفت و گاز ایلام است.