وجود ۵۷۸ واحد صنعتی فعال در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی روز پنجشنبه در همایش روز صنعت و معدن که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز تولیدکنندگان در صف اول جبهه اقتصادی حضور فعالانه دارند.

وی افزود: تولید و تجارت دو رکن اساسی اقتصاد هر کشوری به ویژه ایران اسلامی است لذا وزارت سمت همواره تلاش دارد که صادرت گرا باشد.

وی تصریح کرد: با رونق تولید به معنای واقعی می‌توان به اشتغالزایی نیز امیدوار شد و در کنار این دو مقوله نیز اعتماد مردم به ساختار دولت بیش از پیش می‌شود.

رئیس سازمان صمت کردستان گفت: تمام تلاش این وزارتخانه این است که شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است، وارد فاز اجرایی شود بنابراین تمام امکانات را برای تحقق این مهم به کار خواهیم بست.

خلیقی افزود: سرمایه گذاری در حوزه صنعت یک سرمایه گذاری نتیجه بخش و مطمئن است ولی به نوعی زمان بر است و این مهم را اهالی صنعت و تجارت به خوبی درک می‌کنند.

این مقام مسئول اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اولویت خود را در ایجاد اشتغال برای جوانان و تحصیلکردگان این خطه معطوف ساخته است.

رئیس سازمان صمت کردستان افزود: در حال حاضر در استان کردستان ۵۷۸ واحد صنعتی فعال و ۱۶۸ مورد غیرفعال وجود دارد بنابراین امیدواریم با برنامه‌ریزی مشکل این واحدهای تولیدی راکد هرچه سریع‌تر برطرف شود.

خلیقی تصریح کرد: امسال از محل تبصره ۱۸ مبلغ ۴۰۵ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشتیم و همچنین ۶۱۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل ابلاغ شده و امیدواریم در موعد مقرر جذب شوند.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار در حال حاضر ۸۵ هزار واحد صنعتی در کردستان داریم که با توجه به موقعیت خاص این استان و هم مرز بودن با کشور عراق می‌توان ظرفیت‌های خوبی در حوزه تجارت برای مردم این خطه ایجاد کنیم.