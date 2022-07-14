وزیر میراث فرهنگی از پارک تاریخی توحید هرسین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعد از ظهر پنجشنبه با حضور در شهرستان هرسین از پارک تاریخی توحید این شهرستان بازدید کرد.

وی در این بازدید بر رسیدگی و فعال کردن ظرفیت‌های آثار باستانی پارک تاکید کرد.