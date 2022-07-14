فیروزکوه شنبه ۲۵ تیرماه میزبان وزیر نیرو خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از سفر وزیر نیرو به فیروزکوه خبر داد.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در تشریح جزئیات این سفر گفت: روز شنبه ۲۵ تیر ماه در شهرستان فیروزکوه میزبان علی اکبر محرابیان وزیر نیرو به عنوان نماینده رئیس جمهور در سفر استانی خواهیم بود.



رسولی نژاد افزود: مصوبات این سفر در حکم سفر رئیس جمهور است و وزیر نیرو به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در این شهرستان حضور خواهد داشت.



وی بیان داشت: ۱۰ درصد اعتبارات عمرانی در اختیار سفرهای رئیس جمهور است و برخلاف ۹۰ درصد باقی مانده اعتبارات تخصیص ۱۰۰ درصدی دارد و در این زمینه پیشنهادها و درخواست‌ها در قالب یک درخواست جامع و کامل به وزیر نیرو ارائه خواهد شد.