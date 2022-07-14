بودجه اربعین استان ایلام به ۱۵۲ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز پنجشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان که با حضور حجتالاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، اعضای ستاد و مدیران کمیتههای این ستاد برگزاری شد اربعین را آبروی جهان اسلام، ایران و استان ایلام خواند و گفت: برای حفظ این آبرو از جان مایه میگذاریم و این مهم در گروی خدمتگزاری و نوکری همه ما به زوار اربعین حسینی علیه السلام بصورت شبانه روزی است.
وی با عنوان این مطلب که زیرساختهای اربعین در مرز مهران یکی پس از دیگری در حال تکمیل شدن است، اظهار داشت: شروع برنامه کاری ما با اربعین بوده است و در این ۸ ماه در مسیر اربعین لحظهای از پا ننشستهایم.
وی افزود: اگر به انتظار اعتبارات اربعین مینشستیم، هیچ کاری انجام نمیگرفت اما با همکاری همه اعضای ستاد اکنون مخزن آب برای ۳۰۰ هزار نفر در مهران ایجاد شده است.
استاندار ایلام در ادامه گفت: با پیگیریها و رایزنیهای انجام گرفته ظرفیت جدیدی در حوزه برق با ظرفیت ۶۳ مگابایت در مرز مهران نیز ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: اقدامات خوبی در حوزه زیرساختهای جادهای اربعین شکل گرفته و بطور همزمان از ظرفیت استانهای معین در حذف پیچهای خطرناک محدوده کنجانچم استفاده میشود.
بهرام نیا با بیان اینکه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزههای مختلف اربعین، هزینه شده است، اظهار داشت: امروز حدود ۱۷۱ میلیارد تومان بدهکاری در حوزههای مختلف وجود دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی افزود: حدود ۲۱ کیلومتر از محور ایلام به مهران تا اربعین زیر بار ترافیک میرود و این جز با روحیه جهادی امکان میسر نیست.
رئیس ستاد اربعین استان با اشاره به همزمانی اربعین امسال با فصل گرم سال بیان کرد: در تلاش هستیم ۲۱ هزار متر مربع سایه بان با اعتبار ۸۱ میلیارد تومان تا اربعین نهایی کنیم.
وی ادامه داد: همچنین در چغاسبز ایلام نیز یک محیط چند منظوره با رمپ ورودی و خروجی با ایجاد استراحتگاه برای زایران با اعتبار ۹ میلیارد تومان ایجاد خواهد شد.
استاندار ایلام با ابراز گلایه از عدم توجه کافی به مقوله اربعین در ادوار گذشته گفت: از روزهای ابتدایی حضور در استان در دیدار با مسئولان کشوری از رقم بودجه اربعین استان به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان اعتبار اربعین گلایه کردم و با رایزنیهای انجام گرفته این رقم به ۱۵۲ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی افزود: اگر چه تاکنون ۵۰ درصد این میزان اعتبار بصورت اوراق سه ساله تخصیص داده شده است اما در دیدار اخیر با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قول مساعد گرفته شد تا این اعتبارات بصورت نقدی تأمین بشود.
بهرام نیا بیان کرد: در روزهای اخیر نیز در مرکز دیداری با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفت و در این جلسه دو منطقه آزاد قشم و کیش به عنوان منطقه معین ایلام در حوزه اربعین تعیین شدند.
رئیس ستاد اربعین استان از روسای کمیتهها خواست تا بصورت هفتگی گزارش عملکرد ارایه کنند و جلسات مربوط به اربعین از دو هفته یکبار باید یک هفته یکبار برگزار شود.
وی در ادامه خواستار کار فرهنگی در حوزه اربعین شد و گفت: در آستانه اربعین باید فضای استان ایلام یک فضای کربلایی باشد، تابلوهای مسیر باید از شعایر اسلامی شود، از ورودی هر شهرستان تا مرز مهران باید فضای استان امام حسینی بشود.
وی افزود: با توجه به اینکه در مرز برای خروج زوار ۶۳ گیت وجود دارد اما تعداد گیت ها در ورودی کشور عراق بسیار کمتر از این تعداد است ضروری است در زمینه ازدحام جمعیت نیز اقداماتی انجام شود که در این زمینه نیز پیگیریهای لازم با وزارت کشور برای رایزنی با مسئولان کشور عراق انجام شده است.
استاندار ایلام در پایان با تقدیر از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: امید است با همراهی همه عزیزان در ستاد اربعین، اقدامات در خور شأنی به زائران اربعین حسینی علیه ایران داشته باشیم.
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