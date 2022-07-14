۷۵ درصد قیر طبیعی کشور در گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گیلانغرب که با حضور مشاور رئیس جمهور و فرماندار گیلانغرب برگزار شد، اظهار کرد: استان کرمانشاه رتبه نخست بیکاری در کرمانشاه را کسب کرده است که سه شهرستان سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین هم در استان رتبههای نخست را دارند.
وی افزود: ۷۵ درصد از قیر طبیعی کشور در شهرستان گیلانغرب بوده که میتواند اشتغال آفرین بوده و بر روی آن سرمایه گذاری کرد.
نماینده مردم شهرستانهای سرپلذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرستانهای کرمانشاه از بالاترین ظرفیتهای منابع آبی، گازی، مرزی و نفتی برخوردار است که به سادگی میتوان سهم اشتغال در استان را بالا برد.
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