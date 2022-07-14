به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی ظهر پنج شنبه در نشست طرح توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محلات خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح توانمندسازی و تحول محلات، ۲۰۲۰ محله کم برخوردار با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در تلاشیم متناسب با هر محله اقداماتی را با استفاده از ظرفیت‌های محلی و با حمایت دستگاه‌های خدمات‌رسان به مرحله اجرا برسانیم.

وی مسکن، اشتغال و آموزش را مهم‌ترین محورهای فعالیت طرح توانمندسازی محلات کشور برشمرد و افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است بحث مسکن محرومان این محلات به‌صورت ویژه حل شود.

آقا محمدی همچنین به ضرورت ایجاد ۱۸۶ هزار شغل ویژه متقاضیان این مناطق اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال متناسب با شرایط بومی و توانایی شخصیت‌های ساکن در محلات نیز در حال برنامه‌ریزی است.