نمک طول عمر را کوتاه می کند/ تاثیر مرگ نزدیکان بر بیماران قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
غذاهای تند برای سلامت مضر نیستند
اگرچه ممکن است غذاهای تند زبان شما را سر میز شام بسوزاند و در بدن شما باعث ایجاد ناراحتیهای گوارشی شود، اما در واقع میتواند به بهبود سلامت در طول عمر کمک کند.
ایمن ترین و مؤثرترین داروها برای کمردرد
یک بررسی جدید تحقیقاتی نتیجه میگیرد که کمردرد و گردن درد اغلب بخش ناخوشایند پیری است، اما افراد مسن میتوانند با خیال راحت با داروهای مختلف تسکین پیدا کنند.
یک مطالعه جدید بزرگ نشان میدهد افرادی که در وعدههای غذایی خود زیاد نمک میریزند ممکن است عمر کوتاهتری نسبت به افرادی که به ندرت دست به نمکدان میزنند داشته باشند.
غم و اندوه ناشی از مرگ عزیران به مبتلایان نارسایی قلبی آسیب میرساند
محققان میگویند غم و غصه ناشی از از دست دادن عزیزان خطر مرگ را برای مبتلایان به نارسایی قلبی همراه دارد.
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