تعهد به موازین اخلاقی مهم ترین ویژگی «کیومرث صابری» بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر پنج شنبه در ششمین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر «طنز پهلو ۶» اظهار کرد: شوخ طبعی و تعهد به موازین اخلاقی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی و کاری کیومرث صابری فومنی بود.

استاندار گیلان با بیان اینکه شهرستان فومن معرف چهره‌های علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی بزرگی در سطح ملی و بین المللی است، گفت: چهره‌هایی همانند آیت الله بهجت، کیومرث صابری، شیون فومنی از جمله این چهره‌ها هستند.

عباسی با اشاره به اینکه کیومرث صابری فومنی با ادبیات، هنر و با زبان طنز انتقادات را به کام مسئولان شیرین می‌کرد، ادامه داد: ما مسئولین نیز از انتقادهای سازنده قطعاً استقبال می‌کنیم.

وی به پیگیری و تلاش‌ها ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله که مقصد گردشگران ایرانی و خارجی است، اشاره کرد و افزود: در آینده‌ای نزدیک ارزیابان یونسکو به این شهر سفر می‌کنند و جلسه‌ای برای گزارش عملکرد از رفع موانع در ماسوله با حضور ادارات مربوطه برگزار می‌شود.