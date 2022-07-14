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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۸

وزیر نیرو مطرح کرد؛

بهره‌مندی ۱۰ هزار روستای کشور از نعمت آب شرب در جهاد آبرسانی

بهره‌مندی ۱۰ هزار روستای کشور از نعمت آب شرب در جهاد آبرسانی

کرمانشاه- وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو، گفت: طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور در ۳۱ استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های در دست اقدام شهرستان ثلاث باباجانی به تشکیل قرارگاه جهاد آبرسانی در وزارت نیرو اشاره و اظهار کرد: طرح جهاد آبرسانی شامل آبرسانی به ۱۰ هزار روستای محروم کشور است.

وی افزود: قرارداد این طرح با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۳۰ ماه منعقد شده است.

وزیر نیرو اضافه کرد: در حال حاضر این طرح با شناسایی روستاهای محروم در ۳۱ استان آغاز شده و طی این چند ماه برخی از پروژه‌ها نیز به اتمام رسیده است.

محرابیان گفت: در مجموع ۳۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های صنعت آب و برق استان کرمانشاه اختصاص می‌یابد.

کد مطلب 5538514

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