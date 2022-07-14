به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های در دست اقدام شهرستان ثلاث باباجانی به تشکیل قرارگاه جهاد آبرسانی در وزارت نیرو اشاره و اظهار کرد: طرح جهاد آبرسانی شامل آبرسانی به ۱۰ هزار روستای محروم کشور است.

وی افزود: قرارداد این طرح با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۳۰ ماه منعقد شده است.

وزیر نیرو اضافه کرد: در حال حاضر این طرح با شناسایی روستاهای محروم در ۳۱ استان آغاز شده و طی این چند ماه برخی از پروژه‌ها نیز به اتمام رسیده است.

محرابیان گفت: در مجموع ۳۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های صنعت آب و برق استان کرمانشاه اختصاص می‌یابد.