اجتماعی بودن حس هدفمندی را در افراد مسن افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند که ارتباطات مثبت با افراد دیگر با احساس هدفمندی در افراد مسن مرتبط است.

داشتن حس هدفمندی اینگونه تعریف می‌شود که فرد احساس می‌کند اهداف و جهت‌های شخصی معناداری دارد که او را در زندگی هدایت می‌کند.

این یافته‌ها هم برای افراد شاغل و هم برای بزرگسالان بازنشسته اعمال می‌شود، اما محققان دریافتند که بیشترین فایده حاصل از تعامل اجتماعی مربوط به افراد بازنشسته است.

در این مطالعه از ۱۰۰ بزرگسال با میانگین سنی ۷۱ سال، سه سوال ساده در طول روز به مدت ۱۵ روز پرسیده شد. هر شب با یک ارزیابی نتیجه گیری می‌شد: در مقیاس یک تا پنج، فکر می‌کنید زندگی شما امروز چقدر هدفمند بوده است؟

در پایان مطالعه، محققین دریافتند که هر چه یک فرد در طول روز تعاملات اجتماعی مثبت‌تری داشته باشد، احساس بهتر و هدفمندتری را در عصر گزارش می‌دهد.

«گابریل پی فاند»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «به‌ویژه برای سالمندان بازنشسته، این ساختاری است که باید واقعاً به آن اهمیت دهیم.»

فاند خاطرنشان کرد: «این مطالعه نشان می‌دهد که احساس هدفمندی شخص چقدر می‌تواند پویا باشد.»

در این مطالعه، اکثر داده‌های جمع‌آوری‌شده از زوریخ در سوئیس، جایی که پاسخ‌دهندگان معمولاً از سلامت خوبی برخوردار بودند، به دست آمد. محققان خاطرنشان کردند که یافته‌ها ممکن است در کشورهای دیگر در سراسر جهان یا در افراد مسن با سلامت ضعیف متفاوت به نظر برسد.

تحقیقات قبلی نشان داده است که بزرگسالان دارای احساس هدفمندی بالاتر، زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر و شادتری دارند و کمتر به بیماری‌های قلبی یا زوال عقل مبتلا می‌شوند.