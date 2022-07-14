عوامل آتش سوزی پارک جنگلی قرچک دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله طهماسیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عوامل آتش سوزی پارک جنگلی قرچک خبر داد.
طهماسیان در تشریح جزئیات این دستگیری اظهار داشت: با توجه به آتش سوزی عمدی در پارک جنگلی توسط چندین نفر، با اقدامات اطلاعاتی، تلاش و پیگیری انجام شده توسط پرسنل انتظامی این شهرستان و دستور دادستان شهرستان هر چهار نفر مذکور دستگیر و جهت سایر اقدامات تحویل مقام قضائی شدند.
وی در ادامه بیان داشت: در راستای حفظ محیط زیست، از ایجاد آتش سوزی در مناطق جنگلی پرهیز و پس از پایان تفریح، آتش روشن شده خود در مناطق تعیین شده را حتماً خاموش کنید.
فرمانده انتظامی قرچک با هشدار جدی به سودجویان و منفعتطلبان که با تخریب منابع خدادادی و ملی، زمینه نابودی این سرمایههای گرانبها را فراهم میکنند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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