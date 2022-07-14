  1. استانها
  2. تهران
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۴

فرمانده انتظامی قرچک:

عوامل آتش سوزی پارک جنگلی قرچک دستگیر شدند

عوامل آتش سوزی پارک جنگلی قرچک دستگیر شدند

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری عوامل آتش سوزی پارک جنگلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله طهماسیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عوامل آتش سوزی پارک جنگلی قرچک خبر داد.

طهماسیان در تشریح جزئیات این دستگیری اظهار داشت: با توجه به آتش سوزی عمدی در پارک جنگلی توسط چندین نفر، با اقدامات اطلاعاتی، تلاش و پیگیری انجام شده توسط پرسنل انتظامی این شهرستان و دستور دادستان شهرستان هر چهار نفر مذکور دستگیر و جهت سایر اقدامات تحویل مقام قضائی شدند.

وی در ادامه بیان داشت: در راستای حفظ محیط زیست، از ایجاد آتش سوزی در مناطق جنگلی پرهیز و پس از پایان تفریح، آتش روشن شده خود در مناطق تعیین شده را حتماً خاموش کنید.

فرمانده انتظامی قرچک با هشدار جدی به سودجویان و منفعت‌طلبان که با تخریب منابع خدادادی و ملی، زمینه نابودی این سرمایه‌های گرانبها را فراهم می‌کنند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5538519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها