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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۹

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر مطرح کرد؛

اعتبار ۳۰۰ میلیاردی هلال احمر برای خدمات دارویی به نیازمندان

اعتبار ۳۰۰ میلیاردی هلال احمر برای خدمات دارویی به نیازمندان

بجنورد- رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت کمک دارویی به بیماران نیازمند اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سلیمی عصر پنج شنبه در چهارمین رزمایش هلال رحمت در خراسان شمالی، اظهار کرد: هلال احمر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت کمک دارویی به بیماران نیازمند اختصاص داد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در کشور برای ارائه خدمات دارویی و درمانی به بیماران نیازمند کشور توسط هلال احمر هزینه شده است.

وی افزود: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه نیز برای بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت می‌شود.

سلیمی بیان داشت: این اعتبار قرار است از طریق بانک‌های عامل و بر اساس برش استانی به مراکز جمعیت هلال احمر در استان‌ها، تزریق شود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: فراخوان طرح ملی نذر آب نیز امسال انجام می‌شود تا خدماتی را به مناطق متأثر از تنش آبی ارائه دهیم.

کد مطلب 5538527

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