اعتبار ۳۰۰ میلیاردی هلال احمر برای خدمات دارویی به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سلیمی عصر پنج شنبه در چهارمین رزمایش هلال رحمت در خراسان شمالی، اظهار کرد: هلال احمر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت کمک دارویی به بیماران نیازمند اختصاص داد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در کشور برای ارائه خدمات دارویی و درمانی به بیماران نیازمند کشور توسط هلال احمر هزینه شده است.

وی افزود: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه نیز برای بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت می‌شود.

سلیمی بیان داشت: این اعتبار قرار است از طریق بانک‌های عامل و بر اساس برش استانی به مراکز جمعیت هلال احمر در استان‌ها، تزریق شود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: فراخوان طرح ملی نذر آب نیز امسال انجام می‌شود تا خدماتی را به مناطق متأثر از تنش آبی ارائه دهیم.