بیکاری فعلی زیبنده کرمانشاه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه اظهار کرد: بیکاری فعلی زیبنده سینه ستبر ایران اسلامی نیست و برای حل مشکلات بیکاری در کرمانشاه قرارگاه رفع بیکاری تشکیل می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران ایران اسلامی، افزود: شهدا بخوبی وظیفه خود را شناختند که برای انجام وظیفه نه مال دنیوی و نه جان را نمی‌شناختند و اساس احترامی که برای شهدا قائل هستیم همین وظیفه شناسی و اطاعت پذیری بود.

آیت الله رئیسی با اشاره به مفهوم انقلابی بودن، تصریح کرد: انقلابی بودن یعنی نگاه، اندیشه و انگیزه به انقلاب باشد که این انقلاب یکسری اقتضائات دارد و مردم نیز خواسته‌هایی از این انقلاب دارند.

وی با بیان اینکه طی سنوات گذشته در استان کرمانشاه اقداماتی به انجام رسیده است که نباید این کارها را نادیده گرفت، خاطر نشان کرد: امروز این وظیفه بر عهده ما قرار دارد که باید به کرمانشاه نگاه کنیم که این استان باید در چه وضعیتی می‌بود و الان در چه وضعیتی قرار دارد.

وی اضافه کرد: کرمانشاه یک وضعیت مطلوب دارد و یک وضعیت موجود دارد که وضع موجود این استان با اوایل انقلاب فرق دارد اما حتماً وضعیت مطلوب فاصله دارد که کاستن از این فاصله نیازمند نگاه تحولی است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه نگاه تحولی مردم به میزهای مدیران استانی و هیئت دولت است، ادامه داد: ضرورت جدی کرمانشاه برای رفع مشکلات خصوصاً مشکل بیکاری نگاه به یک تحول در این استان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه معضل بیکاری زیبنده استانی با ۱۰ هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و کشور نیست، گفت: با بخشنامه و سخنرانی نمی‌توان معضل بیکاری کرمانشاه را حل کرد، بلکه حل آن در عرصه عمل و با انگیزه داشتن، انجام اقدامات تحولی و نگاه انقلابی داشتن امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه امروز بعد از سال‌ها سخن از معضل بیکاری در کرمانشاه همچنان مطرح است، از مدیران حاضر در این جلسه خواست با اتخاذ یک تصمیم جدی و خالصانه در جهت رفع مشکلات استان کرمانشاه خصوصاً معضل بیکاری و رفع دغدغه‌های مردم اقدامی تحولی انجام بدهند.

آیت الله رئیسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ مشکل غیر قابل رفعی در کشور وجود ندارد، بیان کرد: مشکلات کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این استان قابل رفع است، اما باید با تدبیر، شناخت دقیق موضوعات، پیگیری مسئله محوری و کمک دانشگاهیان با نگاه علمی به مسائل استان در ظرفیت بخش‌های مختلف تولید، کشاورزی، صنایع و… پیش برویم.

وی بیان کرد: امروز اراده دولت بر این است که مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد و همگان باید برای رفع مشکلات مصمم باشند.

آیت الله رئیسی تاکید کرد مشکلات قابل حل است، چراکه جوانان همین کشور کاری که همه فکر می‌کردند نمی‌شود در هشت سال جنگ تحمیلی و در حافظت از کشور از دست دشمنان انجام دادند و حاج قاسم و امثال حاج قاسم منطقه را از لوث وجود داعشیان پاک کردند.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ما فرهنگ ما می‌توانیم است، گفت: ما می‌توانیم مشکلات استان کرمانشاه را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در راستا حل مشکلات، اعتبارات و وجود کارشناسان خبره ضرورت دارد اما بعنوان شخصی که در عرصه مدیریت کشور سال‌ها فعالیت داشته‌ام می‌گویم که مهمتر از اعتبارات نقش مدیران و مدیریت است که در موفقیت و نتیجه بخش بودن طرح‌ها و برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه نگاه تحولی برای رفع مشکلات استان کرمانشاه ضروری است، گفت: رفع این مشکلات با چند نامه نگاری ساده و سلب وظیفه حل نخواهد شد بلکه باید پیگیری مجدانه و کار جهادی صورت بگیرد، در غیر این صورت مردم همیشه از مدیران گله‌مند خواهند بود و مشکلاتی همانند بیکاری حل نخواهد شد.

وی از تشکیل قرارگاه رفع بیکاری در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: یکی از مأموریت‌های معاون اجرایی دولت نظارت بر تشکیل و پیگیری روند این قرارگاه است و نیز به شخص پیگیر آن خواهم بود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: برای رفع بیکاری نباید نگاه‌ها تنها به وزارت کار و رفاه اجتماعی باشد، بلکه همه مدیران در ایجاد اشتغال مسئولیت دارند.



رئیس جمهور تاکید کرد: باید کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل در این استان به چرخه فعالیت برگردند، چرا که آنها زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد اشتغال را دارند.

وی گفت: وقتی بحث اشتغال به میان می‌آید صرفاً اشتغال پشت میزی مد نظر نیست، بلکه ظرفیت‌های اشتغال زایی بالای این استان در حوزه کشاورزی، دامداری، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و… وجود دارد.

آیت الله رئیسی با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، بیان کرد: هنوز تعدادی از این مصوبات اجرایی نشده است، لذا این مصوبات در اولویت قرار دارند و باید پیگیری لازم توسط مسئولان برای اجرایی شدن این مصوبات انجام شود.

وی به پروژه راه آهن کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تکمیل پروژه راه آهن کرمانشاه یکی از مصوبات این سفر است، چرا که این مسیر هم برای انتقال مسافرین و زائرین عتبات عالیات و هم برای حمل بار در حوزه صادرات نقش بسزایی دارد و باید راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به بازدید هوایی از مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین، بیان کرد: یکی از مرزهایی که حتماً می‌تواند در بحث تردد مسافر و صادرات و واردات فعال عمل کند، مرز خسروی است که امکانات و زیرساخت‌ها و زمینه‌های مناسبی دارد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: مرز خسروی مشکلاتی دارد که باید استاندار کرمانشاه پیگیر رفع این مشکلات در مرکز شود.

وی به راه‌اندازی پتروپالایش کرمانشاه به عنوان یکی از برنامه‌های دولت نیز اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه می‌تواند ۱۰ هزار شغل را ایجاد می‌کند، لذا باید اختصاص میزان اعتبار در نظر گرفته شده از صندوق توسعه پیگیری شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه وجود مرز همیشه تهدید محسوب نمی‌شود و می‌توان از آن به عنوان یک فرصت بهره گرفت، افزود: موضوع کولبری باید ساماندهی شود و این ساماندهی تنها با سخنرانی انجام نخواهد شد، بلکه داد و ستد تجاری در مرزها باید با ارائه راهکار قانونی صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نقطه‌های مرزی مشترک با کشور عراق و اقلیم باید فعال شود، اضافه کرد: کولبری خواست به حق مردم منطقه غرب است که آئین نامه آن در دولت مطرح شده و بعد از رفع نواقص موجود، حداکثر ظرف ۲ هفته آینده ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور مسئله تکمیل سامانه گرمسیری را یکی دیگر از مصوبات این سفر دانست و گفت: بودجه برای این سامانه پیش بینی شده است و باید تکمیل شود.

آیت الله رئیسی مسئله مسکن را یکی از مشکلات مردم استان کرمانشاه دانست و تصریح کرد: تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حال پیگیری است، لذا در این راستا بسیاری از اراضی دولتی که قانون اجازه آن را داده و شرایط ساخت نیز دارند به طرح مسکن ملی اختصاص یابند.

وی به استفاده از ظرفیت نخبگان، صاحب نظران و فرهیختگان در حل مسائل استان، لزوم فروش اموال مازاد دولتی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ برای اشتغالزایی بیشتر، تصویب آئین نامه منطقه آزاد قصرشیرین حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده نیز اشاره کرد.