سفرهای استانی گره گشای مشکلات استان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان کنگاور اظهار کرد: مشکلات شهرستانها در سفرهای استانی به تفکیک وظایف وزارتخانهها احصا و پیگیری میشود.
وی ادامه داد: استان کرمانشاه و شهرستانهای آن با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که امیدواریم سفر رئیس جمهور همانند استانهای گذشته برای استان کرمانشاه نیز گره گشا باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: دولت همه توان خود را به کار میگیرد تا قدمهای مؤثری برای خدمت به مردم استان کرمانشاه بردارد.
وی ادامه داد: به سهم خود و در حوزه اختیارات وزارتخانه همه تلاش خود را برای بهبود شرایط مردم استان کرمانشاه به کار میگیریم.
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