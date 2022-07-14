  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۲۱

وزیر میراث‌فرهنگی:

سفرهای استانی گره گشای مشکلات استان ها است

سفرهای استانی گره گشای مشکلات استان ها است

کرمانشاه- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت سفرهای استانی رئیس جمهور، گفت:سفرهای استانی گره گشای مشکلات استان ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان کنگاور اظهار کرد: مشکلات شهرستان‌ها در سفرهای استانی به تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها احصا و پی‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه و شهرستان‌های آن با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که امیدواریم سفر رئیس جمهور همانند استان‌های گذشته برای استان کرمانشاه نیز گره گشا باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: دولت همه توان خود را به کار می‌گیرد تا قدم‌های مؤثری برای خدمت به مردم استان کرمانشاه بردارد.

وی ادامه داد: به سهم خود و در حوزه اختیارات وزارتخانه همه تلاش خود را برای بهبود شرایط مردم استان کرمانشاه به کار می‌گیریم.

کد مطلب 5538536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها