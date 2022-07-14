سفرهای استانی گره گشای مشکلات استان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان کنگاور اظهار کرد: مشکلات شهرستان‌ها در سفرهای استانی به تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها احصا و پی‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه و شهرستان‌های آن با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که امیدواریم سفر رئیس جمهور همانند استان‌های گذشته برای استان کرمانشاه نیز گره گشا باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: دولت همه توان خود را به کار می‌گیرد تا قدم‌های مؤثری برای خدمت به مردم استان کرمانشاه بردارد.

وی ادامه داد: به سهم خود و در حوزه اختیارات وزارتخانه همه تلاش خود را برای بهبود شرایط مردم استان کرمانشاه به کار می‌گیریم.