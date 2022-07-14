مسئولان خدمت به خانواده شهدا را بر خود فرض بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت ۱۸۰۰ شهید سادات تهران که به مناسبت دهه ولایت و امامت در گلزار شهدای بهشت حضرت زهرا (س) برگزار شد، طی سخنانی گفت: توصیه به پیروی و حمایت از ولایت اهل بیت (ع) و ولایت فقیه یکی از پر کاربردترین کلمات در وصیت نامه‌های شهدا است، از این رو این رابطه مستحکم شهدا با اهل بیت، می‌بایست الگوی ما باشد و در مسیر ایشان گام برداریم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران افزود: امروز بی شک یکی از شئون عاقبت بخیری مسئولان اجرایی استان تهران و برکت در کارها، نسبت نحوه خدمت رسانی و تکریم خانواده معظم شهدا به ویژه خانواده سادات شهید است، مسئولان اجرایی در هر مقامی که هستند باید متواضعانه و خالصانه خدمت به خانواده شهدا را برای خود فرض دانسته و تمام قد در خدمت این خانواده‌ها باشند.

بر اساس این گزارش؛ در ادامه این مراسم مسئولان و خانواده‌های شهدا با حضور بر سر قبور شهدای سادات و نثار شاخه گل به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.

گفتنی است که دیدار چهره به چهره با خانواده شهدا و بررسی مشکلات آنها نیز از جمله برنامه‌های دیگر این مراسم بود.