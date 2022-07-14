خط تولید لوله ترمز خودرو در کلیبر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاتمی عصر امروز در آئین رونمایی از قطعه سیستم سوخت‌رسانی صنعت خودروسازی در کلیبر اظهار داشت: دشمنان سال‌هاست روی به تحریم‌ها همه‌جانبه علیه ملت ایران در تمامی حوزه‌ها آورده است. ولی ملت ما در حال عبور از سد تحریم‌ها و موانع دشمن هستند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه گذاران به فرزندان‌شان گفته‌اند تا در کشور بمانند و مجموعه کارخانجات و فعالیت‌های اقتصادی را توسعه بخشند، افتخارآفرینی و مقابله با تحریم‌ها از شاخصه‌های سرمایه‌گذاران است.

وی بابیان این‌که سالانه ۱۵ میلیون قطعه سیستم اتصالات سوخت‌رسانی صنعت خودروسازی در کلیبر برای تأمین نیازهای خودروسازان کشور تولید می‌شود، گفت: خودروهای داخلی با راه‌اندازی خط تولید سیستم اتصالات سوخت‌رسانی از وابستگی به آمریکا یا اروپا رهایی می‌یابد. برای اولین‌بار است که مهندسان و طراحان کلیبری توانستند انحصار را بشکنند.

حاتمی از سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری برای تولید سیستم اتصالات سوخت‌رسانی صنعت خودروسازی کشور در کلیبر خبر داد، تأکید کرد: دومین قطعه صنعت خودروسازی کشور که در حال حاضر برای خودروها وارد کشور می‌شود لوله ترمز بوده که مهندسان کلیبری تا پایان سال‌جاری این قطعه از خودرو را بومی‌سازی و به مرحله تولید می‌رسانند. که نهایتاً با راه‌اندازی خط تولید لوله ترمز خودرو ۲۰۰ فرصت شغلی در کلیبر ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که مطمئنیم با وجود جوانان متخصص و نخبگان بر تحریم‌ها ریشه‌ای و مخرب دشمنان غلبه خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: کلیبر، خداآفرین و هوراند ظرفیت‌های گردشگری و دست نخورده بسیاری دارد، ما نیز به دنبال استفاده از این ظرفیت‌های خدادادی و بکرهستیم.

فرماندار شهرستان کلیبر نیز در ادامه این آئین افزود: ۱۲ سال پیش کارخانه هوراند پلاستیک با بطری‌های آب معدنی افتتاح شد و با کمترین امکانات فعالیت‌شان را شروع کردند، کسی نمی‌دانست این مجموعه در آینده‌ای نچندان دور بتواند در صنعت خودروسازی تحول‌آفرین باشد.

میرحسین بهادری از اشتغال‌زایی بیش از ۱۱۵ نفری در خط تولید سیستم سوخت‌رسانی صنعت خودروسازی در کلیبر خبر داد، گفت: بزرگ‌ترین حُسن تولید سیستم سوخت‌رسانی خودرو، عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و عبور از تحریم‌ها و شکست انحصارطلبی برخی کشورها است.

وی بابیان این‌که از این شرکت در راستای تبدیل به قطب صنعتی قطعه‌سازی خودرو آذربایجان‌شرقی حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: این شرکت توانست به شعار سال جامع عمل بپوشاند و در یک مورد کشور را از وابستگی به خودکفایی برساند.