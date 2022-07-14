راه اندازی خط ویژه صادرات محصولات کشاورزی از فرودگاه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی شامگاه پنج شنبه در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در شهرستان دهاقان برگزار شد، اظهار کرد: در بازدیدی که از شهرک صنعتی جمبزه دهاقان به عمل آمد، توسعه ۹۰ هکتاری این شهرک با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی در مصوبات قرار گرفت.
وی افزود: نصب نیوجرسی در محورهای دهاقان، بروجن، شهرضا و مبارکه، تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی شهرضا، دهاقان، روکش آسفالت محور شهرضا، مبارکه حدفاصل روستای «قهه» تا شهرک صنعتی «جمبزه»، اجرای زیرگذر ورودی شهرک دهاقان و ناحیه جمبزه هم در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان گفت: تخصیص زمین برای مسکن خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تکمیل گلزار شهدای روستای قمیشلو، اجرای طرح ساماندهی تفرجگاه چشمه علی و بیشه دزج، و مرمت بافت تاریخی روستای پوده و بازآفرینی بافت فرسوده شهری هم به تصویب رسید.
وی از تسهیلات بخش گلخانهای هم خبر داد و عنوان کرد: بازدید از گلخانهها و رفع مشکلات گلخانه داران، تخصیص تسهیلات کشاورزی برای گلخانهها، مرمت و بازسازی ۲۸ رشته قنات، احداث و بهسازی کانالهای آبیاری درجه ۳ و۴ و لوله گذاری کانالهای سنتی و عمومی آب در لیست مصوبات امروز قرار گرفت.
مرتضوی اذعان کرد: با توجه به تمرکز شهرستان دهاقان بر روی بخش کشاورزی، توسعه سامانههای نوین آبیاری به طول ۱۵۰ هکتار، ترمیم و مرمت جادههای بین مزاری به طول ۲۵ کیلومتر مربع، گازرسانی به ۸۷ واحد گلخانه، مرغداری و دامداریها در محورهای دهاقان و بروجن هم تحت پیگیری و اجرایی شدن واقع شد.
وی با اشاره به ضرورت مدارسی با شرایط مطلوب گفت: تکمیل مدارس روستای علی آباد جمبزه، دزج و تکمیل ۱۰ واحد مدارس شهری و بازسازی مدارس فرسوده برای رفاه دانش آموزان دهاقان در مرحله اجرای فوری قرار گرفت.
تکمیل پروژههای روستایی دهاقان
استاندار اصفهان از تکمیل پروژههای روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای پست برق ناحیه صنعتی جمبزه، رفع مشکلات تلفن ثابت شهر دهاقان، اجرای ۵ کیلومتر مربع شبکه برق جاده آستانه، نصب آنتن مخابرات، و تکمیل پروژه چمن مصنوعی روستای پوده و سالن ورزشی روستاهای دزج، جمبزه و دزج در دستور کار قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت گلخانههای شهرستان دهاقان، اذعان کرد: امروز از گلخانههای شهرستان دهاقان بازدید به عمل آمد و شاهد رشد کمی و کیفی آنها بودیم.
مرتضوی اذعان کرد: دهاقان در بخش گلخانهها در کشور سرآمد است و مهد گلخانهها محسوب میشود.
تسهیلات شاهرگ حیاتی و ضربان نبض اقتصاد قلمداد میشود
وی در پاسخ به این سوال که آیا شعبات بانکی هم در جلسات مربوط به تسهیلات حضور دارند، افزود: گفت: بله؛ قطعاً و حتماً باید بانکها هم در چنین جلساتی حضور داشته باشند و امروز هم در جلسه رفع موانع تولید دهاقان حضور داشتند، زیرا تسهیلات رگ حیاتی و ضربان نبض اقتصاد قلمداد میشود.
استاندار اصفهان در سوالی درباره تمهیدات فرودگاه اصفهان در خصوص صادرات محصولات کشاورزی اعلام کرد: ما با مدیر مربوطه، جلساتی برگزار نمودیم و به توافق رسیدیم تا خط پایدار و باثبات برای این بخش راهاندازی شود و مذاکراتی هم با سفیران کشور ایران و قطر برای راهاندازی این امکان برگزار شد تا خطی بادوام برای صادرات محصولات کشاورزی استان اصفهان شکل گیرد.
وی با بیان اینکه خانههای بر روی قنوات دهاقان تهدید کننده هستند، عنوان کرد: خانههای بر روی قنوات دهاقان بسیار خطرناک هستند و باید تخلیه شوند و از سمت شهرداری آنها را تملک کند زمینی به آنها در عوض خانه تعلق گیرد و یا پس از تصویب ستاد بحران در طی هفته آینده، زمینی دولتی و یا زمینی تحت عنوان خانه محرومان به این افراد تعلق گیرد تا از فرونشست و اتفاقات ناگوار پیشگیری شود.
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