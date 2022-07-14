راه اندازی خانه تکواندو گلستان با حمایت مسئولان استان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی عصر پنجشنبه در دیدار با فرماندار و مسوولان حوزه ورزش گنبدکاووس، از اعزام تیمهای نونهالان و نوجوانان ایران به رقابتهای جهانی بلغارستان و مسابقات آسیایی ویتنام خبرداد و اظهار کرد: فدراسیون تلاش دارد میزبانی مسابقات را به استانها واگذار کند.
رئیس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه مسابقات تکواندو نونهالان کشور در گلستان برگزار میشود، افزود: مربیان سازنده تکواندو که ورزشکار به اردوی تیم ملی معرفی کنند، به کادر فنی اضافه خواهند شد.
ساعی از تاسیس خانه تکواندو در گلستان با حمایت مسئولان استان خبرداد و گفت: گلستان جزو پنج درصد استانهای فاقد خانه تکواندو است ولی قرار است خانه این رشته در گرگان فعال شود.
وی تصریح کرد: با راه اندازی این خانههای تکواندو فدراسیون همکاری لازم را برای تجهیز آنها خواهد داشت.
ساعی از فعالیت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تکواندوکار در کشور خبرداد و گفت: خانههای تکواندو کمک خوبی برای رشد استعدادهای این بخش است.
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