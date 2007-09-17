به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه نقد و بررسی با حضور بهرام کلهرنیا طراح گرافیک، نادر طبسیان مدیر انتشارات ماه‌ریز، فرهاد فزونی طراح گرافیک و ساعد مشکی ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

این دومین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی گرافیک است و سرای اهل قلم سه‌شنبه‌ها میزبان این جلسات خواهد بود. علاقمندان می توانند برای حضور در این جلسه به سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۱۰ مراجعه نمایند.

مشکی متولد 1342 و دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک و مدیر و طراح مجموعه کتاب های طراحان معاصر گرافیک ایران است. وی چند جایزه داخلی و خارجی در حوزه گرافیک نیز برده است.