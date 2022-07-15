ضرب الاجل یک هفته ای استاندار برای رفع نواقص ثبت جهانی ماسوله

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در جلسه پیگیری ثبت جهانی این شهر با بیان اینکه ماسوله با قدمت ۷۰۰ ساله به حال خود رها شده بود، اظهار کرد: مدیران استانی باید با تمام قوا به منظور رفع موانع موجود اقدام و با اقدامات جهادی و اهتمام لازم، شرایط را برای ثبت جهانی این شهر تاریخی فراهم نمایند.

وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی ماسوله برای استان و کشور اهمیت ویژه ای دارد، اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در ابتدای حضورم در گیلان و درخواست از وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اهتمام دولت سیزدهم، ماسوله جز گزینه‌های مد نظر برای ثبت جهانی پیشنهاد شده است.

عباسی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۹۰ درصد اقدامات برای رفع نواقص ثبت جهانی توسط دستگاه‌های متولی پیشرفت داشته است، افزود: برای رفع نواقص ۱۰ درصد باقیمانده نیز به ادارات مربوطه فرصت یک هفته‌ای داده ام.

وی با بیان اینکه مدیران باید ظرف یک هفته گزارش نهایی رفع نواقص را اعلام کنند، ادامه داد: در خصوص تجهیز و بازسازی منازل متناسب با بافت تاریخی شهر ماسوله، تسهیلات حمایتی تا سقف یکصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.