دریافت بیش از ۲۸ هزار نامه مکتوب از مردم کرمانشاه

حجت‌الاسلام عبدالله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون بیش از ۲۸ هزار نامه مردمی در خصوص بیان مشکلات مردم استان کرمانشاه برای رئیس جمهور دریافت شده است.

وی افزود: با توجه به راه اندازی سامانه مردمی سامد به صورت الکترونیک از طریق شماره ۱۱۱ در خواست‌ها، پیشنهادات، مشکلات و نظرات مردم استان را دریافت خواهیم کرد که به همین منظور یک‌هزار و ۱۲۶ کاربر به صورت دو شیفت صبح و عصر درخواست‌های مردم را دریافت و جمع آوری می‌کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی تصریح کرد: اگرچه دریافت نامه‌ها به صورت الکترونیکی باید دریافت شوند اما نامه‌های مکتوب شده درخواست‌های مردمی که به صورت حضوری به نمایندگان ما تحویل داده می‌شود نیز دریافت خواهد شد.