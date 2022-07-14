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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۰:۰۳

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی استانداری کرمانشاه خبر داد؛

دریافت بیش از ۲۸ هزار نامه مکتوب از مردم کرمانشاه

دریافت بیش از ۲۸ هزار نامه مکتوب از مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی استانداری کرمانشاه از دریافت بیش از ۲۸ هزار نامه مکتوب از مردم کرمانشاه خبر داد.

حجت‌الاسلام عبدالله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون بیش از ۲۸ هزار نامه مردمی در خصوص بیان مشکلات مردم استان کرمانشاه برای رئیس جمهور دریافت شده است.

وی افزود: با توجه به راه اندازی سامانه مردمی سامد به صورت الکترونیک از طریق شماره ۱۱۱ در خواست‌ها، پیشنهادات، مشکلات و نظرات مردم استان را دریافت خواهیم کرد که به همین منظور یک‌هزار و ۱۲۶ کاربر به صورت دو شیفت صبح و عصر درخواست‌های مردم را دریافت و جمع آوری می‌کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی تصریح کرد: اگرچه دریافت نامه‌ها به صورت الکترونیکی باید دریافت شوند اما نامه‌های مکتوب شده درخواست‌های مردمی که به صورت حضوری به نمایندگان ما تحویل داده می‌شود نیز دریافت خواهد شد.

کد مطلب 5538606

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    نظرات

    • یحیی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدا کند بازرسی استانداری کرمانشاه تمام نامه های مردم شریف کرمانشاه را درست وبا صبر بازدید وخوانده و دستورات لازم و منطقی را به مردم داده شود من جانباز 50درصد نزاجا نامه برای بازرسی نوشتم ملاقات با مهندس بازوبند متاسفانه چندین بار مراجعه کردم به این سازمان با درود و سرکاری من و امثال بنده بعداز 3سال

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