وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه ویژه دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی در کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی با حضور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فقدان حضور این وزارتخانه در برنامه ششم مشکلات زیادی ایجاد کرد و در برنامه هفتم باید بیشتر به این وزارتخانه بها بدهیم و ویژه دیده شود.

معاون وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتقاد از اینکه هنوز فراکسیون صنایع دستی در مجلس تشکیل نشده، افزود: الان که در گام برنامه هفتم توسعه قرار داریم امیدواریم بتوانیم با کمک مجلس و تشکیل فراکسیون‌های مختلف بیشتر به این حوزه توجه کنیم.

جلالی ایجاد محصولات، خدمات و داستان های نو برای جذب گردشگر را ضروری دانست و گفت: صنایع دستی باعث مولد شدن و شکل‌گیری روحیه عشق و عاطفه، تولید محصولاتی با رویکرد توجه به اخلاق و قانون، سلامتی و ثروت می‌شود.