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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۰:۱۶

معاون وزیر میراث فرهنگی:

وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه ویژه دیده شود

وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه ویژه دیده شود

گنبدکاووس- معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: در برنامه هفتم باید بیشتر به این وزارتخانه بها بدهیم و ویژه دیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی در کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی با حضور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فقدان حضور این وزارتخانه در برنامه ششم مشکلات زیادی ایجاد کرد و در برنامه هفتم باید بیشتر به این وزارتخانه بها بدهیم و ویژه دیده شود.

معاون وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتقاد از اینکه هنوز فراکسیون صنایع دستی در مجلس تشکیل نشده، افزود: الان که در گام برنامه هفتم توسعه قرار داریم امیدواریم بتوانیم با کمک مجلس و تشکیل فراکسیون‌های مختلف بیشتر به این حوزه توجه کنیم.

جلالی ایجاد محصولات، خدمات و داستان های نو برای جذب گردشگر را ضروری دانست و گفت: صنایع دستی باعث مولد شدن و شکل‌گیری روحیه عشق و عاطفه، تولید محصولاتی با رویکرد توجه به اخلاق و قانون، سلامتی و ثروت می‌شود.

کد مطلب 5538608

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    نظرات

    • نظریان IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
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      سلام برنامه هفتم توسعه چرا داره با تأخیر ابلغ می شه؟ دولت انقلابی باید الگو باشه. تا الآن بیش از چهار ماه از زمان قانونی ابلاغ اون داره سپری می شه اما از برنامه هفتم خبری نیست. نا امید کننده تر این خواهد بود که برنامه ششم که توسط دولت غیر انقلابی نگاشته شده، توسط دولت انقلابی تمدید بشه. خدا نگهدار.

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