اختصاص اعتبارات مناسب درسفر رئیس جمهور به کرمانشاه در حوزه بانوان

به گزارش خبرنگار مهر انسیه خزعلی شامگاه پنجشنبه در نشست اداری اظهار کرد: رشد ازدواج در استان کرمانشاه مثبت بوده و طلاق نیز متناسب با میانگین کشور است مسئله ناباروری در استان کرمانشاه کمتر از میانگین کشوری بوده و برای تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری نیز به خانواده‌ای که دارای چهار فرزند بودند و چهارقلو نیز داشتند از طرف رئیس جمهور قطعه زمینی اهدا شد، در زمینه اشتغال بانوان در کرمانشاه، مشارکت اقتصادی زنان و مشارکت اقتصادی زنان جوان آمار خوبی در کرمانشاه وجود دارد که نشان دهنده آن است که فارغ التحصیلان در زمینه اقتصادی توانمند وارد شده اند.

وی افزود: از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع خلاق دیدار به عمل آمد و توانایی خانم‌ها به صورت واضح در استان کرمانشاه قابل مشاهده است معاونت امور زنان و خانواده برای ایجاد کار درخانه، حمایت سوادآموزی زنان، ساماندهی مشاغل خرد و کلان، طرح حمایت از نخبگان و تعاونی زنان برنامه‌هایی داشته و به نتایج خوبی نیز رسیده است که قرار است این برنامه‌ها گسترش یافته و به شکل سامان یافته‌تری ادامه پیدا کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت سیزدهم، تصریح کرد: در بخش ورزش بانوان توانمندی خوبی در بین بانوان و نوجوانان وجود دارد با اینکه امکانات ورزشی محدودی دارند، پارک بانوان مناسب وجود ندارد و ورزشگاه مناسبی نیز در استان کرمانشاه نیست بانوان ورزشکار کرمانشاهی در مسابقات رتبه و مدال‌های خوبی کسب کردند که با مصوبه سفر ریاست جمهوری تعمیر و تجهیز ورزشگاه انجام می‌شود و در بخش قهرمانی همگانی نیز دختران به‌خوبی درخشیدند و مقامات خوبی دست پیدا کردند، برخی از دختران نوجوان گله‌مند بودند که در بازی‌های بین المللی به دلیل هزینه بالا موفق به شرکت نشدند که با پشتیبانی رئیس جمهور امید است این مسئله رفع شود.

خزعلی با اشاره به کارخانه کربن آز خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که در استان کرمانشاه می‌تواند پشتیبانی حجاب و عفاف باشد کارخانه کرپ‌ناز است که برند خوبی محسوب می‌شد اما به دلیل شرایط مختلف نتوانست ادامه کار دهد برای حل مشکلات این کارخانه با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره مصوبات سفر رئیس جمهور تاکید کرد: مصوبات در سه بخشی سلامت در ابعاد مختلف، آموزش در جنبه‌های گوناگون و اشتغال و کارآفرینی با توجه به تأکیدات رئیس جمهور تصویب شده است، مبالغی برای تجهیز مراکز جامع درمان اعتیاد، بازارچه‌های خوداشتغالی برای رساندن محصول به بازار، تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال بانوان، اختصاص سه میلیارد تومان برای جلوگیری از آسیب‌ها در بحث اعتیاد و سلامت ورزشکاران، پنج میلیارد تومان برای مرکز ناباروری، ۲۰ میلیارد تومان برای اشتغال کشاورزی، پنج میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی و مرکز غربالگری سرطان و در بخش آموزش نیز مبلغی برای تجهیز حوزه علمیه خواهران اختصاص داده شده است.