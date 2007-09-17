تجدید نظر در تعداد ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نهایی پیش از ظهر امروز ستاد بازیهای ماکائو که با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی ، دکتر قراخانلو و علی کفاشیان رییس ودبیرکل کمیته ملی المپیک ، کیومرث هاشمی و محمد هادی حسام معاونان سازمان و روسای فدراسیون های شرکت کننده به همراه رباب شهریان مدیر کل ورزش بانوان برگزار شد، کم و کیف حضو در دومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست علی کفاشیان گزارشی از برنامه های ستاد بازیهای آسیایی ماکائو را جهت حضور شایسته تیم ها و ورزشکاران ایران دراین بازیها ارایه کرد و گفت: در 14 رشته ژیمناستیک ، ایروبیک ، بولینگ و بیلیارد ، شطرنج ، الکترو گیم ، اسکیت ، شنای مسافت کوتاه و fin Swimming، فوتسال ، هوپ تاکرا ، دوومیدانی ، هاکی ، کوراش ، کبدی ، موی تای و سنگنوردی در بازیهای ماکائو شرکت خواهیم کرد که البته رقابت های کوراش به صورت نمایشی برگزار می شود.

وی با اشاره به فاصله زمانی یک ماهه تا آغاز بازیها، اعلام کرد که تعداد ورزشکاران بایستی ظرف امروز نهایی شده و به مسوولان برگزاری بازیهای ماکائو اعلام شود.

کفاشیان با اعلام شرایط مطلوب تیم ها برای حضور در ماکائو ، گفت: در کل کاروان ورزش ایران شانس کسب 36 مدال را از بازیهای داخل سالن ماکائو خواهد داشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه در دوره اول بازیهای داخل سالن ایران با 60 نفر در عرصه بازیها شرکت کرده و عنوان یازدهم را کسب کرده است ، لیست اولیه ورزشکاران و نفرات همراه اعزامی را 250 نفر ذکر کرد.

دکتر قراخانلو نیز در این نشست با تاکید براینکه از همین امروزباید برای شرکت در دوره سوم بازیهای داخل سالن آسیا دست به برنامه ریزی بزنیم ، گفت: باید از فدراسیون ها برنامه بخواهیم تا با حرکتی هدفمند و حساب شده ، شرایط خود را برای حضوری موثر و پربار در رقابت ها بهبود بخشیم.

در ادامه این نشست و پس از صحبت های روسای فدراسیون های حاضر در بازیهای داخل سالن ماکائو و پیش بینی شان از مقام هایی که می توانیم در این بازیها بدست آوریم ، مهندس محمدعلی آبادی گفت : توقع و انتظارم از تمام روسای فدراسیون ها، این است که عمیق تر با مساله برخورد کرده و طوری در ورزش به جلو حرکت کنیم که با هر قدم، خود را به هدف غایی که همانا دستیابی به قله های افتخار باشد نزدیکتر ببینیم. البته ما در ورزش قایل به سیاست های گلخانه ای نیستیم و معتقدیم باید با گسترش زیر ساخت ها و توسعه نیروی انسانی ورزش در رشته های مختلف و استفاده از علم روز ورزش دنیا در کلیه رشته ها سیر موفقیت ها و پیروزی های ورزشی را منطقی و براساس سیری مدون ساری و جاری ساخته و دامنه افت و خیزها را به کنترل در آوریم تا توسعه ورزش به صورت پایدار آن به مورد اجرا گذاشته شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر براساس پارامترهای توسعه پایدار در ورزش حرکت کنیم ، 90 درصد کار ورزش باید در داخل انجام شود و 10 درصد بقیه از دانش روز مربیان برجسته و طراز اول دنیا استفاده شود ، تصریح نمود : امروز و در سایه همت و عزم بالای جوانان ایرانی ، به عینه ثابت کرده ایم که هیچ هدفی در صورت برنامه داشتن دور از دسترس ورزشکاران ما قرارندارد. تنها باید دامنه ورزش را گسترده ساخت و با برگزاری مسابقات مختلف دست به شناسایی استعدادها زد تا عقبه ورزش قوی شده و پشتوانه های خوب و قابلی را در تیم های ملی مختلف داشته باشیم. بی شک اگر به نقطه ای برسیم که از وجود قهرمانانی همطراز در کلیه رشته ها برخوردار باشیم ، آن وقت از حضور خود در هیچ مسابقه و رویدادی نه تنها دل نگرانی نخواهیم داشت ، بلکه با دست پر نیز به میدان خواهیم رقت.

رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه امروز در ورزش وضعیت خوبی داریم و موفقیت های اخیر بدست آمده باعث شده تا دولت با نظر ویژه رئیس جمهوری بودجه سال آینده ورزش را از افزایش چشمگیری برخوردار سازد، گفت: اعتقاد راسخ دارم در هر رشته ای که اصولی و علمی کار کنیم ، نتایج آن را نیز خواهیم گرفت. انتظارم در این زمینه از روسای فدراسیون ها این است که به هیچوجه به وضع موجود قانع نباشند و مدام در جهت بهتر شدن و دستیابی به فرصت های تازه به جلو حرکت کنند. ماهم بعنوان دستگاه ورزش کمک خواهیم کرد تا مشکلات و مسایل فدراسیون ها مرتفع شود و آنان بی دغدغه برنامه های توسعه ای خود را به مورد اجرا بگذارند . بی شک در توسعه پایدار ورزش باید دستمان به لحاظ منابع انسانی پربوده و سطح قهرمانان و ورزشکاران زبده به یکدیگر نزدیک باشد.

علی آبادی با تاکید بر اینکه مدال آوری صرف مورد توجه سازمان نیست ، گفت : بدون شک از هر رشته انتظار و توقع خاص آن را داریم و اینطور نیست که همه رشته ها را در یک قالب بسنجیم . برای مثال باید عرض کنم که در شرایط حاضر ما از فدراسیون ژیمناستیک انتظار مدال آوری نداریم، اما این توقع را داریم که سطح جمعیت ورزشکارانش را به دومیلیون نفر در کشور برساند. بواقع ما بدنبال قهرمانی با برنامه و هدفمند هستیم و صرف مدال برایمان مورد توجه نیست

بحمدالله در حال حاضر دولت به ورزش توجه و عنایت ویژه دارد و ما بعنوان خدمتگزاران ورزش باید بکوشیم تا از این فرصت ها به بهترین شکل در جهت رسیدن به توسعه پایدار در وزش بهره برداری کنیم.

درپایان نشست ستاد بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو ، اعضا به این جمع بندی رسیدند که با تجدید نظر در تعداد ورزشکاران شرکت کننده ، تیم هایی در عرصه رقابت ها به میدان بروند که امکان قرارگیری در بین 8 تیم برتر بازیها را خواهند داشت.

بر این مبنا و در حالی که در لیست اولیه پیش بینی شده بود که بولینگ و بیلیارد با 19 ورزشکار زن و مرد در عرصه رقابت های ماکائو شرکت کند ، تصمیم گرفته شد که یا این رشته در بازیها شرکت نکند یا حداکثر با دو ورزشکار در مسابقات حاضر شود.

همچنین تصمیم براین شد که از تعداد ورزشکاران رشته های دوومیدانی ، ژیمناستیک ، سنگنوردی و شطرنج کاسته شده تا در نهایت کاروان ورزشی ایران در دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیایی ماکائو با ترکیبی 170 نفره عازم مسابقات شوند.

مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو 4 آبان ماه 86 برگزار خواهد شد و مسابقات تا 13 همین ماه ادامه خواهد یافت.

به گفته کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک ، تیم ها سه روز قبل از آغاز بازیها به ماکائو اعزام شده و یک روز بعد از خاتمه رقابت های خویش به کشور باز خواهند گشت.