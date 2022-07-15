به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری روز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: جهت‌دهی پایان نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سوی موضوعات فناورانه و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی از ارکان اصلی توسعه فناوری و اشتغالزایی محسوب می‌شود و در این راستا لازم است فعالیت‌های فناورانه دانشجویان، از نظر مالی مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد.

وی بیان کرد: در راستای عملیاتی کردن هدف مذکور، «برنامه گرنت فناوری» با همکاری پارک علم و فناوری لرستان به‌عنوان عامل اجرایی این برنامه در استان لرستان اجرا می‌شود.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان تصریح کرد: همه فناوران استان، اعم از دانشجویان، اعضای هیأت علمی، محققان و واحدهای فناور، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان از جمله جامعه هدف این طرح هستند

نامداری افزود: این برنامه در سه سرفصل تعریف شده است و یکی از سرفصل‌های آن طرح جوانه یا حمایت مالی بدون بازپرداخت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال است.

وی بیان داشت: پارک علم و فناوری لرستان در راستای آشنایی مخاطبین با این طرح، کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه ملی گرنت فناوری یا طرح جوانه را برگزار می‌کند.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان زمان اجرای آن را یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۱-۱۰ صبح عنوان کرد.