به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از اولین دوره «المپیک نسل‌ها» با حضور افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، حامد عباسی رئیس انجمن ورزش سالمندان و تعدادی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به همراه نوه هایشان صبح امروز شنبه در سالن شماره یک آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

افشین ملایی در این مراسم گفت: تغییر سبک زندگی مانع از آن شده که کودکان و نوه‌ها کمتر از نعمت همراهی و حضور پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بهره مند شوند. ما به دنبال این هستیم که عاطفه ورزی را در بین نسل های دیروز و امروز به وجود بیاوریم تا خانواده ها استحکام عاطفی بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از بهترین رویدادهای ورزشی که می تواند به تحقق این هدف کمک کند، برگزاری «المپیک نسل‌ها» است که اولین دوره آن با همت انجمن ورزش سالمندان فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار خواهد شد و امیدوارم همه نهادها از جمله شهرداری ها به برگزاری این رویداد کمک شایانی داشته باشند تا حال مردم ایران روز به روز بهتر شود.

رئیس انجمن ورزش سالمندان فدراسیون ورزشهای همگانی نیز با بیان این که این المپیک برای پدربزرگ ها و مادربزرگ های بالای ۶۰ سال و نوه های کمتر از ۱۰ سال برگزار خواهد شد، گفت: ثبت نام برای حضور در این المپیک از ابتدای مردادماه در سایت Events.isfaf.ir آغاز خواهد شد و شهریورماه سالجاری نیز در یکصد شهرستان منتخب آغاز خواهد شد که از در هر شهرستان هزار نفر مشارکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این المپیک در هفت بازی که هر دو نسل توانایی انجام آن را داشته باشند برگزار خواهد شد که یکصد هزار نفر آن شامل ۲۵ هزار پدربزرگ، ۲۵ هزار مادربزرگ، ۲۵ هزار نوه دختر و ۲۵ هزار نفر پسر خواهد بود. امتیازات در نظر گرفته شده برای هر بازی مشخص است و در پایان تیم منتخب به مسابقه استانی و سپس کشوری راه خواهند یافت که در مرحله نهایی که آذرماه سالجاری به میزبانی تهران برگزار خواهد شد ۳۲ تیم چهار نفره از استان ها حضور خواهند داشت و در یکی از سالن های ورزش شهرداری تهران به مسابقه خواهند پرداخت.

رئیس انجمن ورزش سالمندان فدراسیون ورزشهای همگانی تاکید کرد: تکنولوژی نسل ها را از هم دور کرده و هدف ما این است که بتوانیم با برگزاری این رویداد پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با نوه ها را بهم نزدیک کنیم. از آنجایی که این دو نسل زمان بیشتری را کنار م هستند و افراد میانسل شامل پدرها و مادرها درگیر مسائل و مشکلات زندگی هستند، تلاش کردیم حرکاتی را برای این المپیک در نظر بگیریم که مناسب هر دو سن باشد.

در این مراسم ایمان متقیان نژاد سرپرست نایب رئیسی، علیرضا مهدوی سرپرست سازمان ورزش و تفریحات و رفیعی رئیس انجمن بازیهای کودکان فدراسیون ورزشهای همگانی به همراه مسئولان انجمن ورزش سالمندان حضور داشتند.