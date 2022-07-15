تداوم گرمای هوا در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از نقشههای هواشناسی هوای استان طی امروز غالباً صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.
وی افزود: این شرایط در مناطق مرزی گاهی اوقات با نفوذ غبار نیز همراه میگردد که در غالب نقاط نسبتاً رقیق خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل تشدید نسبی میدانهای باد در منطقه احتمال گسترش غبار به نواحی غربی استان کرمانشاه کم و بیش تقویت میشود.
دولتشاهی بیان کرد: همچنین دمای هوا که امروز مختصراً کاهش مییابد در روزهای شنبه و یکشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت.
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