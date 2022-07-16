جولان خانه مسافرهای غیرمجاز همدان و اولتیماتوم ۲۰ روزه استاندار

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محل اسکان همواره یکی از نخستین و اصلیترین دغدغههای مسافران محسوب میشود، زمانی که فردی برای یک سفر چه بلندمدت و یا کوتاهمدت برنامهریزی میکند برایش اقامت از همهچیز حیاتیتر و البته اساسیتر است؛ حال اگر این سفر بهصورت خانوادگی باشد قطعاً این مهم اهمیت بیشتری خواهد داشت.
معرفی مکانهای اقامتی مناسب با استانداردها، با قیمتهای مناسب و البته خدمات متفاوت در یک شهر و استان گردشگرپذیر در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ استان همدان یک استان گردشگری در غرب کشور است که باید همواره بتواند از اقامتگاههای ارزان گرفته تا هتلهای چندستاره برای مخاطبان گردشگری خود زمینههای اقامتی را مهیّا سازد.
اما با این حال، متأسفانه این استان به ویژه در مرکز خود یعنی شهرستان همدان اگر چه نام پایتختی تاریخ و تمدن را یدک میکشد اما همواره نتوانسته فضایی گردشگری را با ارائه خدمات مناسب برای گردشگران آماده سازد؛ از ورودیهای جورقان گرفته تا قلب شهر همدان همواره کارتن به دستانی را میبینیم که خانه مسافرهایی بدون مجوز، بدون استانداردهای اولیه و بدون هرگونه خدمات دهی مناسب را به مسافران معرفی میکنند.
حدود دو سال پیش بود که یک مسئول در این زمینه از وجود یک هزار خانه مسافر غیر مجاز در مناطق حاشیهای شهر همدان خبر داد به نوعی که در هر کوچه و پس کوچه همدان میتوانستیم با چند خانه مسافر فاقد مجوز روبرو شویم؛ این روند در دوران کرونا شدت یافت! چراکه در آن دوران، هتلها و اقامتگاههای مجاز تعطیل و گردشگری در کما بود اما خانه مسافرهای بدون مجوز جولان میدادند.
در دوران کرونا، مجوز هیچ خانه مسافری در همدان تمدید نشد یعنی هر خانه مسافری فعالیت داشت، غیرمجاز بود؛ این یعنی خانه مسافرهای فاقد مجوز که همواره قارچ گونه در این شهر رشد پیدا کرده بودند علاوه بر بحثهای امنیتی و اخلاقی در بحثهای سلامت هم در وضعیت قرمز به سر میبردند.
ساماندهی خانه مسافرها در همدان سالها است در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد تا اینکه شانزدهم تیرماه سال جاری بود که استاندار همدان در چهل و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در راستای برخورد جدی و قانونی با خانهمسافرهای غیرمجاز و همچنین ساماندهی آنان اقدام کند؛ گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان طی ۲۰ روز آینده تکلیف خانهمسافرهای همدان را روشن کند.
اما حال باید دید آیا این روند، اصلاح میشود یا هم چنان شاهد جولان خانه مسافرهای بدون مجوز و کارتن به دستان در همدان خواهیم بود؟
باید ساعتها در شهر همدان گشت تا یک مکان اقامتی را پیدا کرد
یکی از مسافران کاشانی در همدان به خبرنگار مهر گفت: سالها است که تابستانها به همدان سفر میکنیم، همدان به لحاظ آب و هوایی و گردشگری مناسب است اما هرگز نتوانستهایم به لحاظ اقامتی جای مناسبی را بیابیم.
وی با بیان اینکه باید تبلیغات مناسبی در این زمینه صورت گیرد، اظهار کرد: برای پیدا کردن یک مکان اقامتی با قیمت مناسب، باید ساعتها در شهر همدان گشت و سرانجام هم موفق نشد!
این مسافر ادامه داد: در نهایت، به همین افرادی که کارتن به دست گرفته و روی آنها نوشته سوئیت و منزل اعتماد میکنیم، چراکه جایی در همدان برای تبلیغات و مشخص شدن مکانهای گردشگری وجود ندارد.
در محله مان چندین خانه مسافر بدون مجوز وجود دارد
یکی از معتمدین محلی در حاشیه شهر همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در هر کوچه میتوانید یک یا چند خانه مسافر بدون مجوز را پیدا کنید، خانه مسافرهایی که گاه محلی برای خرید و فروش مواد مخدر شدهاند.
وی با بیان اینکه مردم محلی جرأت تماس با پلیس و معرفی این خانه مسافرها را ندارند؛ اظهار کرد: مردم نگران هستند، اگر این خانه مسافرها را به پلیس معرفی کنند ممکن است از سوی مالکین خانه مسافرها مورد حمله قرار گیرند و اگر هم اینها را به پلیس معرفی نکنند، در محله خود باید مسائل نامناسبی را تحمل کنند.
تعدادخانه مسافرهای غیر مجاز در همدان مشخص نیست
علی خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولتیماتوم ۲۰ روزه استاندار همدان در راستای ساماندهی خانه مسافرها بیان کرد: خانه مسافرها به عنوان یکی از معضلات جدی استان مورد توجه مسئولین قرار گرفت و با اقداماتی که در طول سالهای گذشته در مقطعی کوتاه، کار ساماندهی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع و پیدایش ویروس کرونا در دو سال اخیر و مصوبات هیأت دولت خانه مسافرها مجاز به فعالیت نبودند و هیچ گونه مجوزی در این بازه صادر نشده است؛ اظهار کرد: شروع مجدد فعالیت خانه مسافرها از اوایل سال ۱۴۰۱ شکل گرفت و تاکنون ۲۵ مجوز در این زمینه صادر شده است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان همدان ادامه داد: جلساتی با کمیته امنیتی گردشگری و شورای تأمین برای حمایت از خانه مسافرخانهها نیز در استان برگزار شده است.
خاکسار با بیان اینکه طبق فراخوانهایی نیز تاکنون ۶ شرکت در این زمینه اعلام آمادگی کردند؛ تشریح کرد: در حال بررسی این شرکتها در راستای صدور مجوز آنها هستیم، افراد متقاضی برای خانه مسافرها نیز میتوانند اعلام آمادگی خود را به شرکتهای مجری اعلام کنند تا وضعیت آنها نیز مورد بررسی قرار گیرند.
این مسئول در ادامه گفتگو با بیان اینکه تعدادخانه مسافرهای غیر مجاز در استان همدان توسط هیچ ارگانی مشخص نیست، اضافه کرد: مقرر شده تا کیوسکهایی در سطح استان همدان استقرار یابند و با این روند، از فعالیت کارتن به دستان نیز ممانعت به عمل میآید.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان همدان با اشاره به اینکه باید با افراد دلال و واسطه در کرایه خانه مسافرها مقابله شود؛ گفت: در این زمینه، هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی برای مقابله با دلالان و واسطهها انجام شده است.
پایتخت تاریخ و تمدن در حالی روزهای گردشگری خود را پشت سر میگذراند که سالها شاهد جولان کارتن به دستان بوده؛ روندی که به درخواست استاندار باید به سرعت ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
اما باید دید آیا بعد از اولتیماتوم ۲۰ روزه استاندار همدان اتفاقی در روند ساماندهی این خانه مسافرها میافتد یا هم چنان شاهد رشد قارچ گونه این خانهها، جولان کارتن به دستان و مشکلات اخلاقی، امنیتی و بهداشتی این خانه مسافرها در استان همدان خواهیم بود.
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